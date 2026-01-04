Les Etats-Unis devraient libérer immédiatement Maduro, dit la Chine

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dimanche que les Etats-Unis devraient immédiatement libérer le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores et résoudre la situation au Venezuela par le dialogue et la négociation.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le ministère a indiqué que les Etats-Unis devraient également assurer la sécurité personnelle de Nicolas Maduro et de Cilia Flores, affirmant que leur expulsion violait le droit international.

(Brenda Goh; version française Camille Raynaud)