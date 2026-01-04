 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Etats-Unis devraient libérer immédiatement Maduro, dit la Chine
information fournie par Reuters 04/01/2026 à 07:13

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré dimanche que les Etats-Unis devraient immédiatement libérer le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores et résoudre la situation au Venezuela par le dialogue et la négociation.

Dans un communiqué publié sur son site internet, le ministère a indiqué que les Etats-Unis devraient également assurer la sécurité personnelle de Nicolas Maduro et de Cilia Flores, affirmant que leur expulsion violait le droit international.

(Brenda Goh; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 07:35

    en effet ce n'est pas une exfiltration (destinée à protéger) mais un kidnapping.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank