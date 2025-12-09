Les entreprises françaises investissent toujours, mais sans élan, selon la BEI

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les entreprises françaises investissent autant que leurs homologues européennes, mais affichent un optimisme moindre et accusent un retard dans l'intelligence artificielle, selon l’édition 2025 de l’EIB Investment Survey publiée mardi par la Banque européenne d’investissement (BEI).

Le pourcentage d'entreprises françaises qui investissent, 84%, est en ligne avec le reste de l'Union européenne, mais le pourcentage de sociétés prévoyant d’augmenter leurs investissements ressortait au moment de l'enquête, en juillet, inférieur de 9 points à celles voulant les augmenter, contre un solde net positif de 4 points en moyenne dans l’UE.

Seul le secteur manufacturier se distingue avec 94% d’entreprises investissant, et un solde légèrement positif (+1%) sur les intentions d'investissement.

Les priorités d’investissement confirment une frilosité plus forte en France : 45% des entreprises françaises envisagent d'investir pour remplacer du matériel dans les trois prochaines années, et seulement 18% pour étendre leurs capacités, contre respectivement 43% et 26% pour l'UE.

L’incertitude reste le principal frein à l'investissement, citée par 85% des entreprises (83% dans l’UE), devant les coûts énergétiques (74%) et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée (72%). Seules 58% des entreprises françaises voient les régulations comme une entrave à l'investissement, contre 69% en moyenne en Europe.

Sur l’innovation, la France se situe dans la moyenne européenne, avec 29% des entreprises qui innovent, mais accuse un retard dans l’adoption des technologies numériques : 29% utilisent plusieurs de ces technologies, contre 51% dans l’UE. Et elles ne sont que 24% (contre 37% en moyenne européenne) à utiliser des instruments d'IA générative pour améliorer leurs processus.

En matière climatique, sept entreprises françaises sur dix estiment que le changement climatique leur fait courir un risque physique, ce qui est dans la moyenne européenne. Malgré tout, seules 44% ont pris des mesures pour réduire leur exposition à ce risque, contre 53% en UE. Et seules 11% se sont assurées, contre 25%.

Enfin un quart des entreprises françaises comptent au moins 40% de femmes à des postes de direction, le secteur des services étant le plus avancé. Les femmes représentent au moins la moitié des actionnaires dans 12% des entreprises françaises, ce qui est conforme à la moyenne européenne, mais leur représentativité est plus faible qu'ailleurs dans la construction et les infrastructures.

Cette étude de la BEI est réalisée chaque année depuis 2016, auprès d'un total de 13.000 entreprises européennes.