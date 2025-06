Les entreprises de réseaux électriques, dont Enedis et RTE, créent leur propre lobby

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les entreprises de réseaux électriques, dont les gestionnaires des réseaux RTE et Enedis, ont lancé leur propre lobby en créant une association, baptisée "FIERE", afin d'accompagner la transition énergétique et la réindustrialisation de la France, ont-elles annoncé vendredi.

"Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, la France doit progressivement sortir des énergies fossiles et développer l'électrification des usages (mobilité, chaleur, industrie, ndlr): les réseaux électriques sont au cœur de cette transformation", écrivent les cinq organisations fondatrices.

"La création de l'association de la Filière Industrielle des Entreprises des Réseaux Electriques (FIERE), ce 4 juin 2025, a pour objectif de contribuer au développement de l'industrie des réseaux électriques, génératrice d'emplois, de croissance et de souveraineté", poursuivent-elles.

Il s'agit des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité Enedis, et de transport à haute tension RTE, ainsi que les organisations professionnelles Gimelec (équipements, logiciels), Sycabel (câbles électriques et de communication) et le Serce (entreprises de travaux et services liées aux réseaux d'énergie).

Ils seront rejoints par les autres opérateurs de réseaux ainsi que par d'autres organisations professionnelles.

L'association se donne pour objectifs d'accompagner l'électrification des usages et la réindustrialisation et de renforcer les capacités industrielles de production en France et en Europe des équipements de réseau indispensables à la transition énergétique "afin de garantir la souveraineté et la sécurité d'approvisionnement".

Elle vise également à sécuriser les approvisionnements critiques en métaux et matériaux. Son but est aussi d'accompagner le développement des compétences grâce notamment à la montée en puissance du programme des "Ecoles des réseaux pour la transition énergétique" destiné à faciliter le recrutement de 10.000 personnes par an indispensables à la filière jusqu'en 2030.

Enfin, elle compte déployer une feuille de route responsabilité sociétale des entreprises (RSE) commune afin notamment de réduire son impact environnemental.

La "FIERE" sera présidée par Marianne Laigneau, présidente du directoire d'Enedis, et sa vice-présidence sera assurée par Philippe Piron, membre du bureau du Gimelec, pour les deux prochaines années.