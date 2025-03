Les entreprises à mission sont 2.000, un nombre doublé en deux ans

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les entreprises à mission, statut créé par la loi Pacte de 2019, étaient 1.961 fin 2024, un nombre qui a quasiment doublé en deux ans et triplé en trois ans, selon un baromètre publié mardi.

Les sociétés à mission sont des entreprises qui définissent les objectifs sociaux et environnementaux qu'elles se donnent pour mission de poursuivre dans leur activité. Ces objectifs doivent être inscrits dans leurs statuts et déclarés au greffe du tribunal de commerce.

Ces entreprises étaient 605 fin 2021, 1.099 fin 2022 et 1.585 fin 2023.

En 2024, elles ont dépassé le million de salariés (1.001.000 salariés).

Un peu plus de la moitié (54%) des entreprises qui ont le statut de société à mission ont été créées depuis la loi Pacte, mais certaines ont été créées avant et ont adopté ensuite ce statut, comme la Poste en 2021, dont les origines remontent à ... 1477.

Les secteurs les plus représentés sont les télécoms/informatique/technologie (295 entreprises), les sociétés de conseil en stratégie et transformation (263) et les établissements bancaires et financiers (137).

La taille des entreprises à mission est supérieure à celle des entreprises françaises dans leur ensemble: les PME en représentent 81%, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) 13,6% et les grandes entreprises 5,4%, contre respectivement 97,96%, 1,46% et 0,57% pour l'ensemble des entreprises françaises.

La ministre des PME et de l'Economie sociale et solidaire (ESS) Véronique Louwagie, s'est réjouie, lors de la présentation de ce baromètre à Bercy, que les entreprises à mission aient, avec les entreprises de l'ESS, "l'ambition partagée de mettre l'économie au service du bien commun".

175 des sociétés à mission, comme les mutuelles, font actuellement partie de l'ESS, a rappelé Mme Louwagie, qui a "formulé le vœu" que les entreprises à mission et les acteurs de l'ESS "poursuivent leur rapprochement".

"Ces deux mondes n'ont pas encore suffisamment appris à travailler ensemble", selon elle, et "il faut encourager encore les collaborations, les transferts de savoir-faire entre les deux sphères".

Elle a particulièrement noté que les entreprises à mission sont "les pionnières d'une économie où la rentabilité se conjugue avec la responsabilité" et "nous rappellent que performance économique et impact sociétal peuvent se renforcer mutuellement".

Ainsi, les sociétés à mission "peuvent s'inspirer des outils démocratiques et participatifs propres à l'ESS. De même, a-t-elle insisté, les acteurs de l'ESS gagneraient à intégrer les méthodes de gestion et de structuration stratégique" des entreprises à mission.