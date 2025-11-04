 Aller au contenu principal
Les enjeux et les contours de la conférence Travail et Retraites dévoilés mardi
information fournie par AFP 04/11/2025 à 09:08

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à Paris le 29 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La conférence Travail et Retraites s'ouvre mardi par une réunion des partenaires sociaux sur son format et sa méthode, pour tenter de relancer le dialogue social sur ces sujets après l'échec du conclave, mais en l'absence notable de la CGT.

L'ensemble des autres organisations syndicales et patronales retrouvent à 09H00 le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à son ministère et son homologue de la Fonction publique David Amiel, le jour de l'ouverture dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale de débats tendus sur le budget de la Sécurité sociale (PLFSS).

Voulue par le Premier ministre suite à la suspension de la réforme des retraites, cette conférence devait initialement s'ouvrir fin novembre mais son lancement a été avancé, même si les débats sur le fond ne commenceront que dans quelques semaines.

Sébastien Lecornu avait indiqué devant le Sénat que le gouvernement proposerait notamment de "confier la gestion du système de retraites", déficitaire de 23 milliards d'euros en 2025, "aux partenaires sociaux".

Alors que le conclave initié par François Bayrou pour amender la réforme de 2023 s'était soldé un échec faute d'accord sur la reconnaissance de la pénibilité de certains métiers, Jean-Pierre Farandou a annoncé mardi sur France Inter qu'il proposait de "d'abord parler du travail" qui "conditionne la manière dont nous arrivons à la retraite".

La conférence sera "un lieu de débat, un lieu apaisé pour que les partenaires sociaux puissent aborder les problèmes", a-t-il encore indiqué.

Cette volonté de parler du travail est conforme aux revendications de la CFDT.

Le numéro deux de la CFDT, Yvan Ricordeau, le 26 août 2025, à Boissy-la-Riviere, dans l'Essonne ( POOL / Thibaud MORITZ )

Le premier syndicat, qui avait négocié jusqu'au bout du conclave au mois de juin, veut "remettre le travail en clef d'entrée de tous les sujets à traiter", a expliqué lundi à l'AFP son numéro deux Yvan Ricordeau.

La cheffe de file de la CFDT Marylise Léon sera présente mardi, tout comme le président de la CFTC Cyril Chabanier, mais ni FO, ni le syndicat des cadres CFE-CGC n'enverront leurs numéros un, tandis que la CGT a indiqué qu'aucun de ses responsables ne pourra s'y rendre en raison d'une importante réunion de son comité confédéral national, son parlement interne.

- Le Medef concentré sur le budget -

La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet le 15 septembre 2025, à Paris ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

La CGT a prévenu qu'elle refusera de "tenir les chandelles entre celles et ceux qui veulent un système à points (prôné par la CFDT) et ceux qui veulent la capitalisation", notamment au sein des organisations patronales, a prévenu sa cheffe de file Sophie Binet.

"Je ferme la porte sur la retraite à points", a également déclaré lundi sur le site Boursorama le secrétaire général de FO Frédéric Souillot, dont l'organisation sera représentée par sa numéro deux Patricia Drevon.

Côté patronal, seul le président de l'U2P, qui représente les TPE, a confirmé qu'il serait personnellement présent.

Le Medef semble plus intéressé actuellement par le débat budgétaire à l'Assemblée nationale, et aux "plus de 43 milliards d'euros" visant les entreprises, selon le décompte dressé par son président Patrick Martin sur X, que par la conférence sociale.

La première organisation patronale française a prévu d'envoyer à cette "réunion de méthode" ses négociateurs habituels Hubert Mongon et Diane Deperrois, tandis que Patrick Martin est pris par "un déplacement prévu de longue date", indiquait-on lundi soir au Medef.

La CPME sera représentée mardi par son négociateur Eric Chevée, a indiqué à l'AFP son président Amir Reza-Tofighi, qui a invoqué "un problème d'agenda" mais affirmé que son organisation était "très volontaire pour participer aux travaux".

"Dans le sujet des retraites on n'a peut être pas assez discuté sur l'accompagnement des seniors dans leur fin de carrière", a-t-il reconnu.

Mais pour M. Reza-Tofighi, "tout ce qui est âge, trimestre, etc, est désormais un sujet d'élection présidentielle, pas de cette conférence".

Budget France
