Les dirigeants du G20 se réunissent en Afrique du Sud en dépit de l'absence des USA
information fournie par Reuters 22/11/2025 à 03:25

par Tim Cocks

Les chefs d'Etat et de gouvernement du G20 se réunissent à partir de samedi en Afrique du Sud pour un sommet auquel ne participeront pas les Etats-Unis.

Les dirigeants chercheront également à parvenir à un accord sur une déclaration conjointe préparée sans les Etats-Unis, une décision inattendue jugée "honteuse" par un haut responsable américain.

Les représentants du G20 sont convenus d'un projet de déclaration en amont du sommet, organisé les 22 et 23 novembre à Johannesburg.

CLe projet a été rédigé sans chercher à obtenir le consensus des Etats-Unis, ont déclaré vendredi quatre sources proches du dossier.

L'une de ces sources a confirmé vendredi soir que le projet faisait référence au changement climatique, malgré les objections de l'administration américaine.

Le président américain Donald Trump a justifié son absence par des accusations infondées selon lesquelles l'Afrique du Sud, dirigée par la minorité blanche sous le régime raciste de l'apartheid jusqu'en 1994, maltraiterait aujourd'hui ses citoyens blancs.

Il a également rejeté le programme du pays hôte visant à promouvoir la solidarité et à aider les pays en développement à s'adapter aux catastrophes climatiques, à opérer une transition vers les énergies propres et à réduire le coût excessif de leur dette.

Le sommet du G20, le premier organisé sur le continent africain, aura pour ordre du jour la préparation aux catastrophes liées au climat, la dette durable pour les pays à faible revenu, le financement des transitions énergétiques et la question d'une course aux minéraux critiques profitant aux pays producteurs.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa doit céder la présidence du G20 aux Etats-Unis à la fin du sommet. Il a déclaré qu'il la céderait "symboliquement à cette chaise vide, puis (s'adresserait) au président Trump ".

(version française Camille Raynaud)

