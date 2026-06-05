Les contrats à terme sur taux américains laissent entrevoir une hausse des taux en décembre après la publication des chiffres de l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une faute de frappe dans le premier paragraphe)

Vendredi, les contrats à terme sur taux d'intérêt américains ont accru les probabilités d'un relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de décembre, après la publication de chiffres de l'emploi exceptionnels pour le mois de mai, qui ont largement dépassé les attentes du marché .

Selon les estimations de LSEG, le marché des contrats à terme sur taux d'intérêt anticipe désormais une probabilité de 65 % d'un resserrement monétaire de la Fed en décembre, contre seulement 48 % avant la publication du rapport sur l'emploi. Pour la réunion de juin, le marché s'attend toujours à ce que la Fed maintienne ses taux d'intérêt inchangés entre 3,5 % et 3,75 %.

Les données ont montré que l'emploi non agricole aux États-Unis a augmenté de 172 000 postes le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 179 000 en avril. Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une augmentation de 85 000 emplois, après une hausse précédemment annoncée de 115 000 en avril.