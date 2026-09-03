Les consommateurs américains plus sensibles que jamais aux prix, selon la Fed

La hausse des prix, toujours tirés par ceux de l'énergie à cause de la guerre au Moyen-Orient, continue de peser sur les dépenses des ménages américains, à l'exception notable des hauts revenus, à noté mercredi la Réserve fédérale (Fed), dans sa revue régulière des conditions économiques du pays.

Par rapport à la précédente édition du "Livre beige" de la Fed, qui date de mi-juillet, "les dépenses de consommation ont été quasiment à l'équilibre, avec des rapports qui pointent à la fois vers une sensibilité renforcée aux prix et d'autre part à un rythme solide de dépenses des hauts revenus".

Dans l'ensemble, selon les données "l'activité économique a progressé modérément" pendant la période, avec la plupart des zones de la Fed qui ont pointé "une croissance légère ou modérée", deux relevant "aucun changement" dans l'activité économique de leur région.

Une nouvelle fois, "le rythme des prix a augmenté sur le même rythme dans huit régions et ralenti dans trois, accéléré dans une", a pointé le rapport, avec des prix qui étaient "particulièrement élevés dans la construction et l'industrie" et une hausse largement visible "pour l'énergie, le transport et les matières premières, en particulier les métaux et produits pétrochimiques".

Alors que le coût de la vie reste la première préoccupation des Américains, les entreprises en contact avec le grand public "relèvent une sensibilité accrue des ménages aux prix, qui les empêche de répercuter les hausses qu'elles subissent".

La bonne nouvelle pour l'économie américaine vient cependant du marché de l'emploi, alors que plusieurs régions ont souligné une hausse du recrutement.

Mais tout n'est pas rose pour autant sur ce front, avec une "disponibilité du travail qui est relative", surtout concernant les "salariés qualifiés dans le commerce et les secteurs techniques" alors que dans le même temps, "l'intelligence artificielle a un effet à la fois positif et négatif" sur l'emploi, selon les régions.

Les salaires ont eux augmenté modérément dans la majeure partie du pays, la hausse profitant principalement aux emplois qualifiés.

Dans l'ensemble, la majorité des entreprises interrogées s'attendent à voir l'économie américaine poursuivre sa croissance dans les prochains mois, mais l'incertitude se renforce dans de nombreux secteurs, du fait des tensions internationales, de la politique intérieure et des prix élevés de l'énergie.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) est prévue les 15 et 16 septembre prochains.

En l'état, les marchés anticipent très majoritairement une hausse des taux de 0,25 point, qui viendrait les placer dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%, selon l'outil de veille FedWatch du groupe CME.