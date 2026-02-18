Les comptes rendus de la Fed révèlent des divisions et des discussions sur les hausses de taux malgré la pause de janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Fed a maintenu ses taux lors de sa réunion des 27 et 28 janvier

*

Les décideurs ont estimé que les risques liés à l'emploi et à l'inflation avaient diminué le mois dernier

*

Plusieurs responsables ont estimé que les taux pourraient devoir être relevés

(Mise à jour avec la publication du compte-rendu) par Howard Schneider

Les responsables de la Réserve fédérale ont décidé à la quasi-unanimité de maintenir les taux d'intérêt lors de leur réunion du mois dernier, mais sont restés divisés sur la suite des événements, "plusieurs" d'entre eux évoquant le risque d'une éventuelle hausse des coûts d'emprunt si l'inflation reste élevée, et d'autres étant divisés sur la question de savoir si et quand de nouvelles réductions pourraient être justifiées, selon le compte rendu de leur réunion des 27 et 28 janvier.

La décision de maintenir les taux inchangés a été partagée par "presque tous" les responsables de la banque centrale américaine comme moyen d'évaluer la situation de l'économie après les 75 points de base de réduction de l'année dernière, seuls "quelques" d'entre eux étant favorables à une réduction des taux, selon le compte rendu, qui a été publié mercredi.

Les gouverneurs de la Fed, Christopher Waller et Stephen Miran, ont tous deux émis des votes dissidents lors de la réunion, car ils craignaient que le marché de l'emploi ne s'affaiblisse.

Mais l'opinion s'est fracturée parmi les 17 autres responsables, avec la première mention directe d'une éventuelle hausse des taux si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Elle se situe actuellement à environ un point de pourcentage au-dessus de ce niveau.

Bien que l'on s'attende à un ralentissement de l'inflation cette année et que l'on s'attende à ce qu'il ouvre la voie à de nouvelles baisses de taux, le compte rendu indique que "plusieurs participants ont indiqué qu'ils auraient pu soutenir une description bilatérale des futures décisions de taux d'intérêt du comité (Federal Open Market), reflétant la possibilité que des ajustements à la hausse de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux pourraient être appropriés si l'inflation reste à des niveaux supérieurs à l'objectif fixé"

D'autres ont estimé que les taux devraient être maintenus "pendant un certain temps" dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation et l'économie, un sous-ensemble de ce groupe estimant que des réductions pourraient ne pas être appropriées tant qu'il n'y a pas de preuve que "la désinflation est de nouveau sur la bonne voie".

En revanche, "plusieurs" ont déclaré que leurs perspectives de base pour l'inflation et l'économie incluaient de nouvelles réductions de taux.

Le compte rendu présente le débat de la réunion de janvier sous un jour restrictif, puisque les responsables ont voté en faveur du maintien du taux directeur inchangé dans la fourchette actuelle de 3,50 %-3,75 % et ont indiqué qu'il pourrait rester dans cette fourchette pendant un certain temps. Les investisseurss'attendent à ce que la Fed maintienne son taux directeur actuel jusqu'à la réunion des 16 et 17 juin, avec des réductions de taux d'un quartde point de pourcentage prévues lors de cette session et de celle de septembre.

SUCCESSION DU CHEF DE LA FED

La réunion de juin pourrait être la première sous le nominé à la présidence de la Fed, Kevin Warsh s'il est confirmé par le Sénat américain à temps pour prendre la relève du président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat à la tête de la banque centrale s'achève en mai.

La prochaine réunion de la Fed est prévue les 17 et 18 mars, lorsque les décideurs politiques fourniront des projections économiques et de taux d'intérêt actualisées.

Les données publiées depuis la réunion de janvier n'ont guère contribué à résoudre le débat sur la question de savoir si la Fed doit donner la priorité à la poursuite des pressions à la baisse sur l'inflation en laissant les coûts d'emprunt au même niveau ou en soutenant la croissance de l'emploi et de l'économie par un crédit moins onéreux.

L'inflation des prix à la consommation pour janvier a été plus faible que prévu, mais la croissance de l'emploi pour le mois a dépassé les attentes et le taux de chômage a baissé, la plupart des responsables déclarant qu'ils s'attendent à ce que la croissance économique raisonnablement forte se poursuive.