Les compétences des infirmiers vont être élargies, selon le ministre délégué à la Santé

« Le métier d'infirmier doit être mieux reconnu. » Dans une interview à la Tribune Dimanche , publiée ce dimanche 14 avril, le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, affirme sa volonté d'élargir les compétences des infirmiers. Ainsi, il souhaite « créer la consultation en soins infirmiers » et « leur ouvrir un droit à certaines prescriptions ».

Selon un sondage réalisé par Le Quotidien du médecin en octobre 2022, 64 % des généralistes ne sont pas prêts à déléguer certains actes médicaux à d'autres professionnels de santé. Mais là n'est pas la question pour le ministre, qui affirme que « l'enjeu n'est pas du tout de remplacer les médecins, mais de reconnaître pleinement les rôles et les compétences de chacun, avec comme seul souci d'améliorer l'accès aux soins ».

« Le médecin reste et restera la tour de contrôle du parcours de soin », insiste Frédéric Valletoux. Il garde la responsabilité de coordonner des équipes, au sein desquelles les infirmiers bénéficieront d'une « autonomie supplémentaire et d'une confiance renouvelée ».

La prescription est d'ores et déjà possible pour les infirmiers les plus diplômés, également appelés les infirmiers de pratique avancée (IPA), concernant par exemple certaines maladies chroniques ou rénales. Toutefois, ce dispositif récent – le statut d'IPA datant