Les compagnies aériennes révisent en hausse leurs bénéfices pour 2025, stabilisation en 2026

Les compagnies aériennes ont révisé en hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2025 et estiment que leur rentabilité va se stabiliser en 2026, a annoncé mardi leur principale organisation, évoquant la "résilience" du secteur face à des "vents contraires".

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La fréquentation des avions devrait continuer à progresser l'année prochaine avec 5,2 milliards de passagers, ce qui serait un nouveau record, a ajouté l'Association internationale du transport aérien (Iata), lors d'une conférence de presse à son siège de Genève (Suisse).

Selon l'Iata, qui fédère quelque 360 transporteurs représentant 80% du trafic aérien mondial, les bénéfices nets cumulés des compagnies en 2025 devraient atteindre 39,5 milliards de dollars, contre 36 milliards prévus en juin dernier lors de l'assemblée générale de l'association à New Delhi.

Cette nette amélioration a été attribuée par le directeur général de l'Iata, Willie Walsh, à une meilleure performance que prévu des activités de fret aérien, malgré les guerres commerciales tous azimuts déclenchées en avril par le président américain Donald Trump.

Pour 2026, l'Iata envisage des bénéfices totaux de 41 milliards de dollars, mais "une stabilisation de la rentabilité" des compagnies, sur fond de problèmes persistants de disponibilité des avions, a-t-elle expliqué.

Le seuil symbolique des 5 milliards de passagers aériens devrait être franchi l'année prochaine, a ajouté l'organisation, qui l'avait initialement prévu dès cette année avant de réviser ses projections à la baisse en juin.

A 5,2 milliards de voyages individuels par avion, ce chiffre représenterait une hausse de 4,4% par rapport aux 4,98 milliards prévus cette année, selon l'Iata. Le record d'avant la pandémie, 4,54 milliards de passagers en 2019, avait été battu en 2024 (4,77 milliards).