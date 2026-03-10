Les clés tactiques de Bodø/Glimt, plus qu’une simple surprise

En l’espace de quelques semaines, Bodø/Glimt a fait tomber l’Atlético, Manchester City et a désintégré l’Inter en barrages de Ligue des champions. L’équipe norvégienne façonnée par Kjetil Knutsen n’est plus une surprise, c’est une machine parfaitement rodée. Allez, un peu de tableau noir avant le huitième de finale contre le Sporting.

Bodø/Glimt est-il un club comme les autres ? Question légitime, lorsque l’on voit cette escouade du cercle arctique enfiler les succès pour sa première apparition en Ligue des champions. Idem, quand cette même équipe gifle à deux reprises l’Inter, finaliste de l’édition précédente, et que son gourou Kjetil Knutsen répond au micro de TV2 : « Honnêtement, le match ne s’est pas déroulé comme prévu. On était nerveux et anxieux en première mi-temps. On a bien défendu, mais on n’a pas osé prendre de risques avec le ballon. » Désarçonnant au premier abord, mais rien de nouveau pour cet ancien instituteur, ayant toujours fait passer la performance avant le résultat. De quoi enseigner que cette victoire n’était pas une fin en soi, mais une étape : « On ne sait pas jusqu’où on peut aller, la seule certitude est qu’on est en huitièmes de finale. » Plus qu’une sensation ou un parcours irrationnel, Bodø/Glimt est le fruit d’un projet de jeu (et de club) très réfléchi.

Triangle des Bermudes, carré de Norvège

Parmi les nombreuses excuses de Cristian Chivu, une ressort : « Nous aurions pu attaquer différemment la surface adverse, mais je n’ai rien à reprocher. Avec 10 adversaires dans la surface adverse, c’était difficile. » Considérer la structure défensive de Bodø/Glimt comme un bloc bas ou un bus est réducteur. L’utilisation du terme « bloc compact » serait plus appropriée. À ce petit jeu, difficile de faire plus resserré. Si les Norvégiens affichent un 4-3-3 sur la feuille de match, c’est un milieu à quatre qui se dessine quand l’adversaire a le ballon.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com