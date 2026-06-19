Les Canadiens célèbrent dans l'euphorie leur première victoire en Coupe du monde

par Bhargav Acharya

Des pintes de bière, des bols de poutine, des bonbons à l'érable et les chutes du Niagara en toile de fond : Canadiens et touristes ont assisté à la première victoire du Canada dans une Coupe du monde dans un cadre idéal.

Après avoir remporté leur premier point en Coupe du Monde la semaine dernière grâce au match nul face à la Bosnie-Herzégovine, le Canada a fait un pas de plus en battant le Qatar 6 à 0. Lors de ses deux précédentes participations à des Coupes du monde, en 1986 et en 2022, le Canada avait perdu tous ses matchs.

"Nous avons assisté ici à la toute première victoire du Canada en Coupe du monde de la FIFA, au pied de l'un des sites naturels emblématiques du pays. C'est irréel. Quelle expérience ! On ne pouvait pas rêver mieux", a déclaré Dylan McAleer, un habitant de la région.

"Attention au Canada. On arrive. Je pense que c'est notre heure", a-t-il ajouté. Fous de joie, tous les supporters ont embrassé leurs amis et leur famille au coup de sifflet final.

Le rassemblement organisé par Niagara Parks a accueilli des centaines de personnes à quelques pas des célèbres chutes d'eau.

Chaque but du Canada a été acclamé par les supporters, bondissant de leurs chaises Muskoka pour entamer une dans de la victoire.

Najeeb Bataineh, 57 ans, habitant de la ville de St. Catharines, a commencé à distribuer un drapeau canadien à toutes les personnes qu'il croisait au moment où la victoire du Canada ne faisait plus de doute.

"J'adore le Canada. Je vais apporter (...) un drapeau gratuit à chaque match", a-t-il déclaré.

Dans un pays où le hockey sur glace et le baseball occupent le devant de la scène au détriment de tous les autres sports, la victoire contre le Qatar a manifestement éveillé l'intérêt des Canadiens pour le football.

Un agent de sécurité canadien présent sur place a ainsi déclaré qu'il allait désormais suivre l'équipe de plus près après cette performance

(Reportage de Bhargav Acharya, Imad Creidi et Kyaw Soe Oo version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)