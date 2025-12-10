Les banquiers centraux américains sont divisés, la médiane prévoyant une baisse des taux en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Unemajorité de banquiers centraux américains pensent qu'ils devront réduire les taux d'intérêt à court terme l'année prochaine, mais ils sont largement divisés sur l'ampleur de cette réduction, un grand groupe s'opposant à toute réduction et trois autres prévoyant une hausse des taux.

De plus, dans un geste sans précédent dans l'histoire du "dot plot" de la Fed, six décideurs politiques ont indiqué qu'ils n'ont pas soutenu la réduction de taux d'un quart de point de mercredi, indiquant 3,9 % comme le taux approprié pour la fin de l'année 2025.

La fourchette de taux cible après la réduction de mercredi est maintenant de 3,50 % à 3,75 %.

Le point de vue médian des décideurs politiques pour l'année prochaine appelle à une nouvelle réduction d'un quart de point de pourcentage - la même que la réduction de 25 points de base qu'ils attendaient il y a trois mois. Cependant, seuls quatre décideurs politiques ont effectivement inscrit une seule baisse de taux l'année prochaine, quatre autres s'attendant à deux baisses et quatre autres encore à davantage de baisses.

Sept des 19 décideurs de la Réserve fédérale estiment que les coûts d'emprunt ne devraient pas baisser du tout l'année prochaine, y compris les trois qui considèrent que les taux devraient être plus élevés à la fin de l'année 2026 qu'aujourd'hui, selon les projections publiées mercredi.

Les prévisions pour le taux directeur à la fin de l'année prochaine varient de 2,1 % à 3,9 %.

L'estimation médiane d'un niveau neutre qui ne freine ni ne stimule l'économie est restée à 3 %.

Le "dot plot" de la Fed sur les anticipations de taux d'intérêt n'indique pas quel décideur a fait quelle prévision.

Mais il jette un éclairage supplémentaire sur la profondeur de leurs divisions internes à l'aube d'une nouvelle année, qui apportera non seulement le remaniement habituel des droits de vote parmi les présidents de la Fed, mais aussi un nouveau président de la Fed qui prendra la relève de Jerome Powell après la fin de son mandat à la mi-mai.

En janvier, la Cour suprême entendra les arguments relatifs à la tentative de destitution contestée de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, par Donald Trump, ce qui, en cas de succès, pourrait ouvrir un deuxième siège que Donald Trump pourrait occuper avec un partisan fiable d'une politique monétaire plus souple.

Le président Donald Trump a déclaré que la personne qu'il choisirait pour occuper le poste de président de la Fed serait favorable à une nouvelle baisse des taux d'intérêt, mais le nombre de décideurs de la Fed opposés à de nouvelles baisses de taux laisse penser qu'il sera difficile d'obtenir un consensus sur une telle mesure.

La décision de mercredi a suscité trois dissidences. Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, et Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, ne voulaient pas modifier le taux directeur de la Fed, tandis que le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, s'était prononcé pour la troisième fois en faveur d'une réduction plus importante d'un demi-point du taux d'intérêt.

La prévision médiane prévoit un taux de chômage de 4,4 % d'ici la fin de l'année prochaine, sans changement par rapport aux données de septembre, les plus récentes disponibles.

L'inflation selon l'indicateur ciblé par la Fed - la variation sur 12 mois de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle - devrait désormais s'élever à 2,9 % à la fin de l'année, avant de tomber à 2,4 % l'année prochaine, contre les 2,6 % prévus en septembre.

Les décideurs politiques prévoient que l'inflation de base des PCE, qu'ils utilisent pour évaluer la persistance des pressions inflationnistes, finira l'année à 3,0 % et atteindra 2,5 % l'année prochaine.

La Fed vise une inflation de 2 %.