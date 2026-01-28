Les auto-entrepreneurs portent les créations d'entreprises à un record

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

La hausse continue du nombre d'auto-entrepreneurs en France a porté les créations d'entreprises à un record en 2025, en plus d'une tendance plutôt favorable dans les sociétés aux effectifs plus importants.

Les chiffres de l'Insee, publiés mercredi, montrent que l'envie d'entreprendre, dans un contexte politique très incertain, ne faiblit pas. Selon l'Institut national de la Statistique, 1.165.813 nouvelles entreprises ont été enregistrées, "soit un nouveau record de créations d'entreprises annuelles", et 4,9% de plus qu'en 2024.

La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, y a vu "le signe que la politique économique notamment en faveur des entreprises, conduite depuis plusieurs années, porte ses fruits".

"Les créations de sociétés augmentent (+5,9%), comme les immatriculations de micro-entrepreneurs (+5,9%), tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques baissent (-4,1%)", détaille l'Insee.

"Il y a une véritable dynamique entrepreneuriale en France. Ce n'est pas qu'un élément de langage du gouvernement", commente un économiste de Rexecode, Anthony Morlet-Lavidalie, interrogé par l'AFP.

Les micro-entrepreneurs (appellation officielle des "auto-entrepreneurs"), qui bénéficient d'un régime fiscal et social simplifié, ont représenté 65% du total en 2025, contre 49% en 2015.

En dix ans, le nombre de créations de micro-entreprises a été multiplié par 2,7. Et d'après les chiffres de l'Urssaf, le pays comptait fin juin 1,614 million d'auto-entrepreneurs en activité, soit près de la moitié des travailleurs indépendants.

Le premier secteur vers lequel se tournent ces entrepreneurs est le commerce. Selon l'Insee c'est le "le principal moteur de la progression globale, avec une contribution de presque un tiers à la hausse de l'ensemble des créations d'entreprises".

- Revenus peu élevés -

"La vente hors magasins et le commerce automobile expliquent l'essentiel de la croissance du commerce en 2025. Plus précisément, les activités liées à la vente à distance (+32% sur catalogue spécialisé et +7% sur catalogue général), ainsi que les activités de vente à domicile (+11%) sont les principales contributrices à la hausse", rapporte encore l'Institut de la Statistique.

Vendre des voitures d'occasion ou des trottinettes, des objets artisanaux, des sites internet clés en main, de l'ameublement "vintage" remis en état... Les idées ne manquent pas aux Français. Mais généralement, ces entreprises offrent des revenus moins stables et moins élevés que d'autres activités.

"Tous secteurs confondus, les micro-entrepreneurs perçoivent en moyenne 670 euros par mois en 2022, quand les non-salariés classiques gagnent six fois plus", relevait ainsi l'Insee en mai.

"La moyenne est tirée à la baisse car beaucoup d'auto-entrepreneurs ne sont pas à temps plein. C'est une réalité complexe, avec par exemple des chauffeurs de VTC qui ont un autre emploi en parallèle. On peut se féliciter qu'ils soient entreprenants et répondent à une demande de leurs clients. On peut aussi regretter que leurs revenus soient insuffisants sans cela", souligne Anthony Morlet-Lavidalie, de Rexecode.

Alors que le chiffre de la croissance 2025 est attendu vendredi, l'Insee a fait état d'un quatrième trimestre vigoureux dans la création d'entreprises, avec une hausse de 9,2% par rapport au trimestre précédent.

Sur le seul mois de décembre, elles ont accéléré: +3,9% par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières, après +0,7% en novembre.

L'Insee note parmi les secteurs les plus dynamiques en décembre les "activités de soutien aux entreprises" telles que consultants et sous-traitants (+6,9%), le transport et l'entreposage (+7,2%) et "le commerce incluant la réparation d'automobiles et de motocycles" (+4,3%).

Le record sera cependant à rapprocher du chiffre des défaillances d'entreprises, en particulier des liquidations, publié chaque mois par la Banque de France. Celui de décembre est attendu le 6 février, et au vu des 11 premiers mois, un record pourrait aussi avoir été battu en 2025.