Les allergies au pollen boostées par le changement climatique

Pollens de bouleau bien présents, pollens de charme, de frêne, de saule, de peuplier et de platane toujours là… 68 départements français sont désormais en vigilance rouge, a annoncé ce vendredi 14 avril le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). La saison des pollens est bien installée, au grand dam de certains. L'émission de pollen dans l'atmosphère, c'est la vie (végétale) qui cherche à se reproduire : d'où ces spectaculaires nuages jaunes. Mais le fait est que des pollens transportés par le vent contiennent des protéines reconnues par le système immunitaire comme étant des allergènes. À ce titre, ils peuvent déclencher une réaction allergique chez les sujets sensibilisés.

Cette profusion de pollen dans l'atmosphère devient alors une épreuve pour les personnes allergiques, d'où l'emploi dans certaines situations comme à Durham, en Caroline du Nord (États-Unis), en avril 2019, du terme « pollenpocalypse » – faisant écho aux forts épisodes de pollution de l'air baptisés « airpocalypse ».

Par ses symptômes, l'allergie au pollen entraîne en effet une vraie difficulté quotidienne pour les personnes touchées, allant jusqu'à provoquer asthme et allergies alimentaires dites « croisées » (un allergique au pollen de bouleau peut par exemple développer une allergie alimentaire aux pommes). Plus de 10 % de la population française est allergique au pollen, et le nombre de personnes atteintes

