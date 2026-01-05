Les agents du Louvre reconduisent la grève initiée avant les fêtes, le musée ouvert partiellement

Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Les agents du musée du Louvre, réunis lundi matin en assemblée générale à l'appel d'une intersyndicale, ont voté la grève à l'unanimité, selon la CFDT et la CGT, pour protester contre leurs conditions de travail dans le musée, qui reste "ouvert partiellement".

"Environ 350 personnes, de différents métiers - régie, conservation, fonctions supports - ont voté, à l'unanimité" pour la reprise du mouvement, a déclaré à l'AFP Valérie Baud, représentante CFDT.

"Vote unanime en AG pour la reconduction", "la lutte continue en 2026", a de son côté écrit la CGT-Louvre sur son compte instagram.

La direction du Louvre, contactée par l'AFP, a indiqué que le musée serait ouvert "partiellement, avec le +parcours chefs d'œuvre+", qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Le mouvement de grève, lancé le 15 décembre avait été suspendu le 19 décembre, mais l'intersyndicale CGT-CFDT-Sud avait donné rendez-vous aux personnels le lundi de la rentrée pour décider des suites du mouvement, estimant qu"'il n'y avait pas eu d'avancées suffisantes" dans les négociations menées avec le ministère de la Culture.

Les agents sont mobilisés pour protester contre les sous-effectifs, notamment pour la surveillance des salles, contre la hausse des tarifs pour les touristes non-Européens - une mesure entrant en vigueur le 14 janvier - ou encore contre la dégradation du bâtiment, mise en lumière par le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne française le 19 octobre.

Le ministère a notamment promis l'annulation d'une baisse de 5,7 millions d'euros des dotations publiques au Louvre et des recrutements et revalorisations indemnitaires, jugés encore insuffisants par les syndicats.