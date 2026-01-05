 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les agents du Louvre reconduisent la grève initiée avant les fêtes, le musée ouvert partiellement
information fournie par AFP 05/01/2026 à 12:00

Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Des membres du syndicat CGT manifestent devant l'entrée du Louvre, à Paris, le 15 décembre 2025 ( AFP / Blanca CRUZ )

Les agents du musée du Louvre, réunis lundi matin en assemblée générale à l'appel d'une intersyndicale, ont voté la grève à l'unanimité, selon la CFDT et la CGT, pour protester contre leurs conditions de travail dans le musée, qui reste "ouvert partiellement".

"Environ 350 personnes, de différents métiers - régie, conservation, fonctions supports - ont voté, à l'unanimité" pour la reprise du mouvement, a déclaré à l'AFP Valérie Baud, représentante CFDT.

"Vote unanime en AG pour la reconduction", "la lutte continue en 2026", a de son côté écrit la CGT-Louvre sur son compte instagram.

La direction du Louvre, contactée par l'AFP, a indiqué que le musée serait ouvert "partiellement, avec le +parcours chefs d'œuvre+", qui inclut la Joconde, la Vénus de Milo ou la Victoire de Samothrace.

Le mouvement de grève, lancé le 15 décembre avait été suspendu le 19 décembre, mais l'intersyndicale CGT-CFDT-Sud avait donné rendez-vous aux personnels le lundi de la rentrée pour décider des suites du mouvement, estimant qu"'il n'y avait pas eu d'avancées suffisantes" dans les négociations menées avec le ministère de la Culture.

Les agents sont mobilisés pour protester contre les sous-effectifs, notamment pour la surveillance des salles, contre la hausse des tarifs pour les touristes non-Européens - une mesure entrant en vigueur le 14 janvier - ou encore contre la dégradation du bâtiment, mise en lumière par le vol spectaculaire de huit joyaux de la Couronne française le 19 octobre.

Le ministère a notamment promis l'annulation d'une baisse de 5,7 millions d'euros des dotations publiques au Louvre et des recrutements et revalorisations indemnitaires, jugés encore insuffisants par les syndicats.

Mouvements sociaux
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, arrive au tribunal de Paris le 28 octobre 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Brigitte Macron: jusqu’à six mois de prison ferme pour ses cyberharceleurs
    information fournie par AFP 05.01.2026 13:19 

    "Une volonté de nuire": les cyberharceleurs de Brigitte Macron, accusés d'avoir diffusé ou relayé insultes et rumeurs liées à son genre et à son écart d'âge avec le président, ont été condamnés lundi à Paris à des peines allant jusqu’à six mois de prison ferme, ... Lire la suite

  • VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    VUSIONGROUP : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    COMPAGNIE DE L'ODET : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.01.2026 12:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank