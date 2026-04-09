Léon XIV en tournée en Afrique pour attirer l'attention sur le continent

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV entamera lundi une tournée en Afrique pour inciter les dirigeants mondiaux à répondre aux besoins du continent, qui accueille plus de 20% des catholiques au niveau mondial, avec des visites prévues en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale.

Du 13 au 23 avril, lors de ce qui constituera son premier grand voyage à l'étranger de l'année 2026, le pape parcourra près de 18.000 km pour visiter 11 villes et localités dans le cadre d'un itinéraire comprenant 18 vols.

Cette tournée a pour but "d'aider à attirer l'attention du monde sur l'Afrique", a déclaré à Reuters le cardinal Michael Czerny, haut responsable du Vatican et proche conseiller du souverain pontife.

"En s'y rendant si tôt dans son pontificat, le pape montre que l'Afrique compte", a-t-il déclaré. "Léon veut s'assurer que l'Afrique ne soit pas oubliée par les pays et les peuples absorbés par leurs propres préoccupations."

Le pape, qui s'est récemment imposé comme un virulent critique de la guerre en Iran, n'a effectué qu'un seul grand voyage à l'étranger depuis son élection en mai 2025, se rendant en Turquie et au Liban en novembre et décembre. En mars, il s'est par ailleurs rendu à Monaco.

Selon les responsables du Vatican et les dirigeants catholiques africains, cette tournée est une priorité personnelle pour Léon XIV, le premier pape américain, ainsi qu'un signe de l'importance que l'Église accorde au continent, où sa communauté de fidèles connaît sa plus forte croissance.

Selon les statistiques du Vatican, plus de 20% des catholiques du monde vivent en Afrique et, dans trois des pays que Léon XIV va visiter, plus de la moitié de la population se déclare catholique.

La Guinée équatoriale, qui n'a pas reçu de visite papale depuis 1982, est ainsi à plus de 70% catholique. L'Algérie, à très forte majorité musulmane, compte en revanche moins de 10.000 catholiques au sein d'une population d'environ 48 millions d'habitants.

"L'ÉGLISE AFRICAINE EST DYNAMIQUE ET VIVANTE"

Les papes ont accordé une attention particulière à l'Afrique depuis la fin des années 1960. La visite de Léon XIV sera la 24e d'un chef de l'Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles.

"L'Église africaine est dynamique et vivante, riche en vocations à la vie religieuse et au sacerdoce", déclare le révérend Mark Francis, prêtre américain et ami du pape depuis les années 1970.

Léon XIV, 70 ans, prévoit de prononcer 25 discours en dix jours et de tenir des réunions officielles avec des dirigeants politiques et des catholiques locaux.

Il devrait encourager le dialogue entre catholiques et musulmans en Algérie et se rendra à la Grande Mosquée d'Alger, ce qui constituera sa deuxième visite dans une mosquée en tant que pape.

Léon XIV se rendra également à Annaba, sur la côte nord-est, pour visiter les ruines de l'ancienne ville d'Hippone, qui revêt pour lui une signification particulière car il est membre de l'Ordre de Saint-Augustin s'inspirant des enseignements d'Augustin d'Hippone, figure majeure de l'Église chrétienne primitive au IVe siècle.

Au Cameroun, le pape organisera une "rencontre pour la paix" à Bamenda, plus grande ville des régions anglophones du pays, où les combats entre le gouvernement et les mouvements séparatistes ont fait des milliers de morts depuis 2017.

L'avant-dernier jour de sa tournée, Léon XIV visitera la ville guinéenne de Bata et priera sur le site d'une série d'explosions survenues en 2021 dans une caserne militaire qui ont fait plus de 100 morts.

(Reportage Joshua McElwee, avec Miguel Gomes à Luanda et Robbie Corey-Boulet à Dakar, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)