Législatives: le "Nouveau front populaire" grignote du terrain au RN, selon un sondage

Selon cette étude réalisée par l'Ifop, le Rassemblement national perd deux points par rapport aux deux dernières mesures.

Les chefs de file du Nouveau front populaire, à Paris, le 14 juin 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La gauche, unie derrière son Nouveau Front populaire, enregistre lundi 17 juin une progression avec 28% des intentions de vote au premier tour des législatives, derrière le Rassemblement national (33%) et devant le camp présidentiel (18%), selon un sondage Ifop pour LCI .

Le Nouveau Front populaire, qui a abouti ces derniers jours à un programme commun aux principales forces de gauche (Parti socialiste, Les Ecologistes, La France insoumise, le Parti communiste...), gagne deux points par rapport à la dernière enquête du même institut , réalisée les 13 et 14 juin, et trois points par rapport à celle des 10 et 11 juin.

Vainqueur des élections européennes, le RN reste en tête, mais perd tout de même deux points par rapport aux deux dernières mesures de l'Ifop qui le plaçaient à 35% d'intentions de vote.Quant au camp présidentiel, il est stabilisé sur une semaine, oscillant entre 18 et 19%.

Scission actée chez LR

L'institut de sondage a par ailleurs distingué pour la première fois les deux branches des Républicains: celle du canal historique et indépendant obtient 5% d'intentions de vote, contre 4% pour les candidats de l'alliance avec le RN prônée par Eric Ciotti.

Sondage réalisé par internet du 14 au 17 juin 2024 sur un échantillon représentatif de 1.131 personnes inscrites sur les listes électorales. Les marges d'erreur sont comprises entre 1,4 et 3,1 points.