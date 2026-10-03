Législatives en Lettonie dans un contexte marqué par les incursions de drones et la guerre en Ukraine

Les Lettons sont appelés aux urnes samedi pour des élections législatives qui devraient voir le Premier ministre pro-ukrainien Andris Kulbergs être reconduit à son poste, même si une profonde fragmentation politique pourrait compliquer la formation d'un gouvernement.

De nombreux électeurs sont sur le qui-vive en Lettonie, pays balte membre de l'Otan et de l'Union européenne, après des avertissements officiels concernant une éventuelle agression russe et le nombre croissant d'incursions dans l'espace aérien liées à la guerre en Ukraine.

La Russie affirme que les accusations selon lesquelles elle prévoit d'attaquer l'Otan sont sans fondement et les responsables occidentaux estiment que Moscou n'est pas en mesure de lancer une attaque directe.

Les préoccupations en matière de sécurité ont toutefois pesé lourdement dans la campagne électorale en Lettonie.

Les sondages créditent la Liste unie, formation centriste de Andris Kulbergs, d'environ 14% des voix, suivie de près par le parti ouvertement pro-russe "Pouvoir souverain".

Andris Kulbergs, 47 ans, est arrivé au pouvoir en mai après l'effondrement de la coalition précédente, en raison de la façon dont elle a géré des incidents au cours desquels des drones militaires avaient pénétré dans l'espace aérien letton sans être détectés.

Bien que ces drones fussent ukrainiens, les responsables ont accusé la Russie de les avoir fait dévier de leur trajectoire de vol.

"Nous devons fournir dès maintenant à l'Ukraine tout ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse prendre le dessus et l'emporter", a déclaré Andris Kulbergs à Reuters le mois dernier.

Tout au long de la campagne, il a également promis de renforcer les capacités anti-drones de la Lettonie et de maintenir les dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut, l'un des niveaux les plus élevés de l'Otan.

Ses rivaux pro-Kremlin affirment quant à eux que la Lettonie devrait cesser toute aide à l'Ukraine et se concentrer davantage sur les questions liées au coût de la vie, en particulier au sein de la minorité russophone de son pays.

"Nos électeurs veulent la paix, ne plus avoir à chercher des abris, ne plus subir les alertes aériennes", a déclaré à Reuters la présidente de "Pouvoir Souverain", Julia Stepanenko. "La guerre ne doit en aucun cas être encouragée, y compris par son financement. L'Ukraine doit gagner, mais par le biais de négociations de paix."

Les bureaux de vote ouvriront samedi à 08h00 (05h00 GMT) et fermeront à 20h00. Les premiers résultats sont attendus dans les heures qui suivent et le résultat final devrait être connu après minuit.

(Andrius Sytas; version française Camille Raynaud)