Lecornu appelle LR à "une grande clarification" avec le RN

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale à Paris le 14 avril 2026 ( AFP / Alain JOCARD )

Sébastien Lecornu a appelé mercredi Les Républicains (LR) à procéder à "une grande clarification" dans leurs rapports avec le Rassemblement national, en réponse à une question de la droite sénatoriale sur "l'atonie" et "l'attentisme" du gouvernement.

"On me reproche beaucoup de travailler avec la gauche républicaine. Alors, je suis de droite, vous le savez. Si, si: j'ai été adhérent des Républicains et vous m'avez exclu en 2017", a déclaré le Premier ministre, interrogé au Sénat lors des questions au gouvernement par le président du groupe LR Mathieu Darnaud.

"On peut penser ce qu'on veut de la dissolution, je me suis déjà exprimé sur le sujet. L'Assemblée, elle est là. Vous êtes au banc des ministres. Au fond, vous avez deux solutions possibles quand vous êtes quelqu'un de la droite républicaine: soit vous regardez la gauche républicaine et vous essayez -ce sont des opposants- d'avoir des compromis. Soit vous vous retournez vers le Rassemblement national et vous essayez de bâtir un compromis avec le RN. Moi, j'ai choisi. J'ai choisi. Et j'assume de choisir", a développé Sébastien Lecornu.

"On va faire tout ce qu'on peut pour faire avancer le pays pendant un an. Et ben justement, président Retailleau, monsieur le ministre d'État, monsieur le président Darnaud, si vous étiez à ma place, c'est avec le Rassemblement national que vous diriez bâtir des compromis ou avec la gauche républicaine ? C'est aussi simple que ça et c'est le moment de la grande clarification", a conclu le chef du gouvernement.

Le patron de LR Bruno Retailleau a nié sur Public Sénat que son parti se soit "jamais compromis avec le RN" et contre-attaqué en appelant à son tour le chef de l'exécutif à "clarifier sa position" avec le PS en lui demandant si le premier secrétaire Olivier Faure est "le Premier ministre et s'il impose ses conditions au gouvernement".

M. Lecornu avait été interpellé par Mathieu Darnaud qui lui demandait quand il allait "rompre avec l'atonie, l'attentisme voire les renoncements qui paralysent la vie parlementaire et les travaux parlementaires".

Le sénateur de l'Ardèche, président du groupe LR dans lequel siège le patron du parti Bruno Retailleau, a invoqué la non-inscription à l'Assemblée de la proposition de loi sénatoriale dite "Trace" sur la réduction de l'artificialisation des sols, ou encore un texte de la sénatrice LR Dominique Estrosi-Sassone sur le logement.

M. Darnaud a également cité la proposition de loi visant à élargir le travail le 1er mai, que M. Lecornu a reportée sine die, s'attirant de vives critiques de la droite comme du parti macroniste Renaissance.