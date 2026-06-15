LEAD N° 3-Football/Coupe du monde-Le Japon a arraché un match nul 2-2 face aux Pays-Bas au Texas

(Ajoute des détails et des citations)

par Michael Church

Le Japon a fait preuve d'une grande combativité pour arracher un match nul 2-2 face aux Pays-Bas lors de son premier match du groupe F de la Coupe du monde dimanche. L'équipe de Hajime Moriyasu a ainsi confirmé sa volonté de marquer le tournoi de son empreinte grâce à une prestation courageuse.

Daichi Kamada a inscrit le deuxième but décisif de son équipe à deux minutes de la fin, lorsque le ballon a rebondi sur la tête du milieu de Crystal Palace pour tromper Bart Verbruggen, après que Koki Ogawa eut envoyé un puissant coup de tête vers le but.

Ce but égalisateur était le deuxième du Japon dans ce match. Les Samouraïs Blues avaient été menés au score par un tir enroulé de Crysencio Summerville, après que Keito Nakamura eut annulé l'ouverture du score de Virgil van Dijk à la 51ème minute.

Le Japon avait abordé ce match au Dallas Stadium sans Wataru Endō, écarté de l’équipe par Hajime Moriyasu en raison d’une blessure, mais les quadruples champions d’Asie ont répondu à l’absence de ce milieu influent par une performance pleine de détermination.

'DU BON TRAVAIL'

"Les joueurs ont fait un excellent travail en mettant en œuvre ce que nous avions prévu et préparé", a déclaré Hajime Moriyasu.

"Il y avait eu divers incidents avant même le match d'ouverture. Mais lors de ce premier match, il y avait un véritable sentiment d'unité.

"Même face à des accidents inattendus et à des situations que nous n’avions pas anticipées, je pense que les joueurs sont restés calmes et sereins et ont surmonté la réalité qui se présentait à eux”, a ajouté Hajime Moriyasu.

Le Japon a dû faire preuve de sang-froid dès le début, Zion Suzuki étant contraint de repousser une frappe de Donyell Malen, le gardien japonais détournant le ballon au-dessus de la barre dès la troisième minute.

Cet avertissement précoce a poussé le Japon à prendre le contrôle du ballon, ce qui a limité les occasions des deux côtés.

Le travail défensif d’Hiroki Itō a frustré Donyell Malen à la 34ème minute et, sur le corner tiré par Tijjani Reijnders qui a suivi, Zion Suzuki a repoussé la tête de l’attaquant.

Keito Nakamura a failli donner l’avantage au Japon en fin de première période, envoyant son tir à côté du poteau droit de Bart Verbruggen après un centre précis de Ritsu Doan, tandis que, quelques instants plus tard, Ayase Ueda trouvait le petit filet.

UNE RÉCOMPENSE MÉRITÉE

Les Pays-Bas ont menacé dès le début de la seconde mi-temps et ont été récompensés six minutes après la reprise lorsque Virgil Van Dijk a marqué.

Le coup franc de Tijjani Reijnders a été repoussé de la tête par Ritsu Doan vers Frenkie de Jong, qui a remis le ballon à Ryan Gravenberch. Le joueur de Liverpool a alors adressé un centre parfait vers son coéquipier qui a battu Zion Suzuki d'une tête.

Le Japon avait été dominé après la pause, mais sept minutes plus tard, a égalisé lorsque Keito Nakamura a envoyé un tir dévié dans le coin inférieur du but après un centre en retrait de Takefusa Kubo.

L'égalité n'a duré que sept minutes, les Néerlandais reprenant l'avantage grâce à Crysencio Summerville, l'ailier de West Ham United, qui a contourné Zion Suzuki d'une frappe du pied gauche parfaitement placée à l'entrée de la surface.

Takefusa Kubo a ensuite tiré au-dessus de la barre en pleine course alors que le Japon cherchait à réagir à nouveau et, à deux minutes du terme, ses efforts ont été récompensés.

Koki Ogawa a propulsé un coup de tête vers le but et, le ballon déviant sur la tête de Kamada sans qu’il n’y puisse rien, Bart Verbruggen n’a pas pu empêcher le Japon d’égaliser une seconde fois.

Ce résultat a laissé le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman frustré par l'incapacité de son équipe à conserver son avance à deux reprises. Les Néerlandais affronteront la Suède lors de leur prochain match du Groupe F à Houston samedi.

"C'est décevant", a déclaré Ronald Koeman. "On mène deux fois au score et on ne remporte pas le match, mais il ne faut pas sous-estimer la force de notre adversaire. C'est mon opinion."

(Reportage de Michael Church; version française Meriam Telhig)