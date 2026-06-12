LEAD N° 2-Football-La Corée du Sud s'impose face à la République tchèque

* La Corée du Sud a renversé la situation pour s'imposer 2-1 face à la République tchèque lors de son premier match du groupe A

* Hwang marque et sert Oh pour le but de la victoire de la Corée

* Son rate plusieurs occasions et reste à deux buts du record national de buts marqués

La Corée du Sud a réussi à remonter un but de retard pour s'imposer 2-1 face à la République tchèque et débuter par une victoire sa campagne dans le groupe A de la Coupe du monde, grâce à des buts de Hwang In-beom et Oh Hyeon-gyu jeudi.

Les Coréens rejoignent le Mexique en tête du classement avec trois points, après que les co-organisateurs ont battu l'Afrique du Sud, réduite à neuf joueurs, 2-0 lors du match d'ouverture du tournoi. Des zones de sièges vides étaient bien visibles dans le stade, ce qui remet en question le chiffre officiel de 44.985 spectateurs, mais la grande majorité soutenait fermement les Coréens.

Leur victoire 2-0 contre l'Allemagne lors du dernier match de groupe de la Coupe du monde 2018 avait permis au Mexique de se qualifier pour les huitièmes de finale et éliminé l'Allemagne, et les locaux n'ont pas oublié cette faveur.

Ladislav Krejci a donné l'avantage aux Tchèques d'une belle tête, mais Hwang a rapidement égalisé avant de servir le but de la victoire au remplaçant Oh.

Oh Hyeon-gyu avait remplacé Son Heung-min, en manque de réussite, qui s’était créé cinq occasions rien qu’en première mi-temps mais qui a connu une journée difficile devant le but et qui reste à deux buts du record de buteur de tous les temps de son pays, n’ayant pas réussi à ajouter de but à son total de 56 réalisations.

"Avant le match, j’ai transmis deux messages aux joueurs : ne pas baisser les bras jusqu’à la fin, et faire preuve d’unité en jouant collectivement", a déclaré le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo.

"NOUS AVONS COMMIS DES ERREURS", DÉCLARE L'ENTRAÎNEUR TCHÈQUE

"Nous avons commis quelques erreurs", a déclaré l’entraîneur tchèque Miroslav Koubek. "Quand je repense à ces situations, nous aurions pu empêcher nos adversaires de marquer. Nous nous sommes créé des occasions, mais notre adversaire était très rapide."

Ce fut un match aux styles contrastés, la qualité technique et la précision des passes des Coréens face à la puissance brute et au jeu direct des Tchèques.

La première mi-temps s'est terminée sur un score nul et vierge, mais le match s'est animé en deuxième période et ce sont les Tchèques qui ont pris l'avantage à la 59e minute lorsque Krejci s'est élevé plus haut que tout le monde pour marquer de la tête sur un long lancer de Vladimir Coufal.

La Corée du Sud a égalisé huit minutes plus tard sur un superbe but. Une excellente passe en profondeur de Lee Kang-in a créé l’occasion de tir pour Hwang, qui a coupé vers l’intérieur avant de placer un tir enroulé du pied droit dans le coin opposé. Hwang a ensuite récupéré le ballon sur l'aile droite et son centre à ras de terre dans la surface de réparation a été repris au fond des filets par Oh.

Les Coréens ont de nouveau été battus sur un coup de pied arrêté lorsque Thomas Soucek a marqué de la tête sur un coup franc, mais le drapeau a été levé pour hors-jeu et le premier match des Tchèques à la Coupe du monde depuis 20 ans s'est soldé par une défaite.

La Corée du Sud affrontera ensuite le Mexique le 18 juin, tandis que les Tchèques se rendront à Atlanta pour affronter l'Afrique du Sud le même jour.

(Rédigé par Philip O'Connor et Nick Said; version française Clément Martinot)