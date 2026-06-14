LEAD N° 2-Football/Coupe du monde-L’Allemagne s’impose facilement 7-1 face aux débutants de Curaçao à Houston

* Kai Havertz marque deux buts alors que l'Allemagne écrase Curaçao

* Livano Comenencia marque le tout premier but de Curaçao en Coupe du monde

* Dick Advocaat devient le plus vieux sélectionneur de l'histoire de la Coupe du monde

par Nick Said

L'Allemagne a débuté sa campagne en Coupe du monde par une victoire écrasante 7-1 face aux débutants de Curaçao dimanche, lors d'un match qui a marqué l'histoire à plusieurs égards et où ce résultat sans appel n'a pas réussi à éclipser l'événement pour cette nation insulaire.

L'Allemand Felix Nmecha a inscrit le but le plus rapide du tournoi jusqu'à présent après six minutes, et Nico Schlotterbeck, Kai Havertz à deux reprises, Jamal Musiala, Nathaniel Brown et Deniz Undav ont également trouvé le chemin des filets lors d'une rencontre facile pour l'équipe de Julian Nagelsmann.

Mais c'est l'égalisation de Livano Comenencia à la 21ème minute pour Curaçao qui a suscité la plus grande ovation parmi les 68 021 spectateurs. Ce but est le premier inscrit par Curaçao en Coupe du monde, alors qu'elle est devenue la plus petite nation, tant par sa population que par sa superficie, à disputer la phase finale de la compétition.

Les nombreux supporters de Curaçao ont savouré cette journée historique sous la houlette de Dick Advocaat, devenu à 78 ans le plus vieux sélectionneur de l’histoire de la Coupe du monde, et ont encouragé leur équipe jusqu’au bout lors d’un événement que la plupart pensaient ne jamais voir arriver.

"Nous espérions faire mieux contre l’Allemagne, mais ils étaient trop forts", a déclaré Dick Advocaat. "Nous avons encaissé trois buts faciles et un score de 4-1 aurait été plus logique.

"Malgré ce score de 7-1, la joie des supporters est fantastique. Ce n’est pas une honte, nous pouvons toujours être fiers. Il nous reste encore deux matches à disputer et ceux-ci pourraient se terminer différemment.

"Les joueurs ne seront pas abattus, c'était quand même formidable de disputer ce match."

Le gardien de but Manuel Neuer, rappelé en sélection, est désormais le joueur le plus âgé à avoir représenté l’Allemagne lors d’un grand tournoi, à 40 ans, battant ainsi le précédent détenteur du record, Lothar Matthaeus.

"Il nous a fallu quelques minutes pour revenir dans le match après leur égalisation", a déclaré Julian Nagelsmann. "Curaçao sait aussi jouer au football, comme nous l’avons vu, et je suis curieux de voir comment ils s’en sortiront dans le groupe à l’avenir.

"Je suis très satisfait de nos sept buts et de notre performance dans l’ensemble. Un début de tournoi victorieux est toujours important et nous sommes heureux d’y être parvenus."

MAIGRE CONSOLATION POUR CURAÇAO

Curaçao peut se consoler en se disant que le score de son premier match du Groupe E correspond à la victoire 7-1 de l’Allemagne face au Brésil, pays hôte, en demi-finale de 2014, et que, dans un bon jour, les quadruples champions du monde peuvent être inarrêtables.

Ce n'était pas tout à fait de ce niveau-là, mais les Allemands ont tout de même fait preuve d'une grande efficacité, contrôlé la possession et créé des occasions à volonté pour envoyer un message à leurs rivaux de cette Coupe du monde : il faut compter avec eux dans la course au titre.

Curaçao est surnommée "La Vague Bleue", mais ce sont plutôt des vagues successives de maillots blancs qui l’ont affrontée dès le début.

L'égalité a duré six minutes avant que les passes rapides de l'Allemagne à l'entrée de la surface ne créent une occasion de but pour Felix Nmecha, mais c'est Curaçao qui a inscrit le deuxième but, son plan consistant à frapper ses adversaires en contre ayant fonctionné.

Le tir de Livano Comenencia à 15 mètres a été dévié, permettant au ballon de passer au-dessus de Manuel Neuer.

L'Allemagne a toutefois repris l'avantage à la 38ème minute grâce à un simple coup de tête de Nico Schlotterbeck, et le match s'est alors transformé en une véritable formalité.

L'Allemagne a obtenu un penalty que Kai Havertz a transformé, avant que Jamal Musiala ne creuse l'écart en début de seconde période, laissant à Nathaniel Brown, Deniz Undav et Kai Havertz, avec son deuxième but, le soin de parachever la déroute.

(Reportage Nick Said et Michael Kahn ; version française Jérôme Terroy )