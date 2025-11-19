 Aller au contenu principal
LEAD 2 EXCLUSIF-Ukraine-Un plan de paix américain prévoit que Kyiv cède des territoires–sources
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 18:49

(Actualisé avec précisions)

par Anastasiia Malenko et Tom Balmforth

Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre en Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question.

Le projet, dont Washington souhaite que Kyiv accepte les grandes lignes, prévoit notamment la cession de territoires et d'armes par l'Ukraine, ainsi que la réduction des forces armées ukrainiennes.

Un tel plan constituerait un revers cinglant pour l'Ukraine alors que la Russie progresse dans l'est du pays et que Volodimir Zelensky est aux prises avec un scandale de corruption qui a vu le Parlement formellement destituer deux ministres mercredi.

Un haut responsable ukrainien avait indiqué plus tôt à Reuters que Kyiv avait reçu des "signaux" concernant un ensemble de propositions américaines discutées avec la Russie, précisant que l'Ukraine n'avait pas été associée à leur élaboration.

Volodimir Zelensky, qui était mercredi à Ankara pour des discussions avec son homologue turc dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à relancer les négociations de paix avec la Russie, doit recevoir jeudi à Kyiv des responsables de l'armée américaine.

Les signes d'une relance des efforts américains pour mettre fin à la guerre ont entraîné mercredi la plus forte hausse des prix des obligations d'Etat ukrainiennes depuis des mois.

Aucun entretien en face à face n'a eu lieu entre négociateurs russes et ukrainiens depuis une réunion à Istanbul en juillet. Les efforts pour relancer les pourparlers semblent gagner en intensité, bien que Moscou n'ait consenti pour l'heure aucune concession sur sa position initiale.

Vladimir Poutine avait exposé ses conditions en juin 2024, exigeant que Kyiv renonce à rejoindre l'Otan et retire ses troupes de quatre provinces que Moscou revendique comme faisant partie de la Russie. Moscou n'a donné aucun signe d'abandonner ces exigences, et l'Ukraine affirme qu'elle ne les acceptera pas.

(Reportage Hüseyin Hayatsever à Ankara et Anastasia Malenko à Kyiv, avec les bureaux de Kyiv, Moscou et Istanbul, rédigé par Timothy Heritage; version française Nicolas Delame et Camille Raynaud, édité par Kate Entringer, Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Ukraine
