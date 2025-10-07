Le volailler LDC voit ses ventes progresser de plus de 15% au 1er semestre 2025-26

Plus de poulet et des tarifs en hausse: le leader français de la volaille LDC a annoncé lundi des ventes en hausse de 15,6% au premier semestre 2025-26, une dynamique notamment portée par des acquisitions.

( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

La maison mère des marques Le Gaulois, Loué et Marie affiche un chiffre d'affaires de 3,45 milliards d'euros au premier semestre (de mars à août 2025) de son exercice décalé, selon un communiqué.

Fort de ces résultats, le groupe maintient son objectif 2025-26 de "franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires" annuel.

La dynamique observée au premier trimestre, qui a vu les ventes progresser de 10,9%, est amplifiée au deuxième trimestre: de juin à août 2025, le chiffre d'affaires grimpe de 20,5%, avec des volumes "en croissance" "portés par l'international et le traiteur en lien avec la stratégie offensive d'acquisitions menée par le groupe au cours du précédent exercice".

Le groupe, qui digère à peine des acquisitions en Pologne, en Roumanie et en Allemagne, a intégré en juin le groupe Pierre Martinet, un des leaders de la salade composée au rayon libre-service, acquis fin mai.

LDC se félicite de cette dernière intégration "complémentaire" de son offre traiteur, soulignant que l'entreprise "enregistre une performance de +7% en volume sur le trimestre par rapport à la même période en 2024".

"Au-delà de la contribution des croissances externes sur les pôles Traiteur et International, l'activité du trimestre a bénéficié de la revalorisation des tarifs destinée à soutenir la dynamique de filière en France pour faire face à la hausse des cours de la volaille vivante à l'International", précise le groupe.

Dans le détail, au premier semestre, l'activité Volaille France, qui représente 67% des ventes du groupe, progresse de 6,5% à 2,3 milliards d'euros, portée par le succès du poulet, des spécialités de canard et des produits élaborés, notamment en grande distribution.

Les ventes du pôle International (18% du chiffre d'affaires) progressent de 66%, à 612 millions. Le pôle Traiteur progresse de 18%, à près de 538 millions d'euros.