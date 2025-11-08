 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le vice-président taïwanais en déplacement en Europe
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 02:54

Le vice-président taïwanais Hsiao Bi-khim s'est rendu vendredi en Belgique où il a participé à une réunion avec des parlementaires.

Bien que des ministres taïwanais des Affaires étrangères se soient parfois rendus en Europe ou dans d'autres pays n'ayant pas de liens diplomatiques officiels avec l'île, il est rare qu'un haut responsable comme le vice-président effectue un tel déplacement.

Hsiao Bi-khim s'est exprimé lors du sommet annuel de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, organisé au Parlement européen à Bruxelles.

La mission chinoise auprès de l'Union européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Taïwan, que la Chine considère comme une province rebelle, n'a aucune relation diplomatique avec des pays européens, à l'exception du Vatican.

Pékin considère l'île, gouverné démocratiquement, comme une partie intégrante de son territoire, malgré les vives objections du gouvernement de Taipei, et n'exclut pas de la ramener dans son giron par la force.

(Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank