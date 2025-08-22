Le vapotage chez les jeunes, une porte ouverte vers le tabac, le cannabis et l’alcool

S'il ne fait plus de doute que la cigarette électronique est beaucoup moins toxique que la cigarette classique, vapoter n'est pas forcément une bonne alternative. En particulier chez les jeunes. Une vaste étude menée sur les moins de 25 ans par une équipe britannique et publiée dans la revue Tobacco Control montre que la e-cigarette est une sorte d'initiation au tabagisme. « Il s'agit de l'analyse la plus complète sur les effets néfastes du vapotage chez les jeunes. Les résultats suggèrent clairement que le vapotage est nocif pour les jeunes », explique sans détour au Point le professeur Su Golder, principale autrice de ce travail.

Les données sont éloquentes : les jeunes vapoteurs ont environ trois fois plus de risques de commencer à fumer des cigarettes traditionnelles que ceux qui ne vapotent pas. Les chercheurs révèlent aussi des associations importantes avec d'autres substances psychoactives. Le risque d'usage du cannabis est de trois à six fois plus élevé, de quatre à presque sept fois plus pour la consommation d'alcool et la consommation excessive (« binge drinking »), et plus de deux fois pour la prise de stimulants non prescrits, comme la Ritaline.

L'étude montre par ailleurs des liens avec les problèmes respiratoires avec notamment une augmentation du risque de diagnostic d'asthme (multiplié par 1,20 à 1,36) et