Le Trésor américain met en avant les bandes dessinées Marvel et les « comptes de Trump » dans le cadre d'une campagne de sensibilisation financière destinée aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le thème de l'éducation financière n'est peut-être pas très passionnant pour la plupart des collégiens, mais le Trésor américain a cherché à susciter leur intérêt jeudi lors d'un événement associant les compétences financières à la Coupe du monde de football, aux héros des bandes dessinées Marvel et à un Alexander Hamilton virtuel animé par l'intelligence artificielle.

Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a encouragé plus de 50 élèves issus d'écoles de la région de Washington à ouvrir les nouveaux « comptes Trump » défiscalisés destinés aux épargnants de moins de 18 ans.

* M. Bessent, qui s'est fait le champion de l'acquisition de connaissances financières de base chez les jeunes Américains, a accueilli les élèves dans la salle historique des caisses du Trésor pour clôturer le Mois de la culture financière.

* M. Bessent a vanté les mérites des comptes Trump gérés par le Trésor, qui incluent une contribution bonus de 1.000 dollars du Trésor pour les personnes nées entre 2025 et 2028. Il a également mis en avant le site web mymoney.gov , récemment remanié, qui propose des outils éducatifs sur la gestion financière.

* « Alors que les États-Unis célèbrent cette année leur 250e anniversaire, je pense qu’il est plus important que jamais, dans le monde d’aujourd’hui, d’ancrer l’éducation financière dans le tissu même de notre grande nation », a déclaré M. Bessent. « L’éducation financière est une nécessité, tout comme la lecture et l’écriture. »

* Le « salon » de l'éducation financière proposait un jeu-concours sous forme de quiz vidéo sur le thème de la Coupe du monde de football, dans lequel les élèves s'affrontaient pour marquer des « buts » en répondant correctement à des questions sur les taux d'intérêt, les actifs, les passifs et l'épargne.

* Le sponsor Visa V.N a produit des bandes dessinées mettant en scène les Gardiens de la Galaxie et les Avengers de Marvel, qui résolvent des crises grâce à des techniques d'épargne intelligentes.

* Un bot IA Alexander Hamilton, inspiré du premier secrétaire au Trésor américain et développé par Fidelity, produisait des graphiques boursiers de Nvidia et résumait les principales fluctuations des indices sur demande, mais a quelque peu vacillé lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la forte hausse du yen par rapport au dollar jeudi.