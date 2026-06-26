Le trafic mondial de cocaïne et de méthamphétamine en plein essor, alerte l'Onu

Le trafic mondial de drogues est en plein essor, la production de cocaïne et les saisies de méthamphétamine ayant atteint des records, montre un rapport des Nations unies publié vendredi, qui met en garde contre le développement de nouvelles drogues pour combler un manque dû à l'effondrement de l'offre d'héroïne.

La production de cocaïne a bondi pour atteindre environ 4.100 tonnes de produit pur en 2024, dernière année pour laquelle des données sont disponibles, soit une multiplication par quatre en l'espace d'une décennie, tandis que les saisies de méthamphétamine indiquent que sa production augmente de 13% par an, écrit l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) dans son rapport mondial annuel.

"Nous avons observé une hausse sans précédent de nouvelles drogues sur le marché, et, ce qui est préoccupant, certaines sont plus puissantes ou dangereuses qu'auparavant", déclare Monica Juma, directrice exécutive de l'ONUDC, dans un communiqué.

La production d'opium s'est effondrée en 2023 en Afghanistan, son principal producteur pendant longtemps, après son interdiction par les taliban à leur retour au pouvoir à Kaboul. Cette chute a entraîné une baisse de la fabrication et de la consommation d'héroïne, dérivé de l'opium.

L'année 2024 a toutefois été marquée par une forte augmentation des nouvelles drogues de synthèse signalées sur le marché, telles que les fentanyls ou les nitazènes encore plus puissants, qui pourraient combler au moins en partie le manque d'héroïne, en particulier en Europe, dit l'ONUDC.

"Les cas d'opioïdes synthétiques relevant des NPS (nouvelles substances psychoactives) signalés par les systèmes d'alerte précoce ont augmenté en 2023 et 2024 dans la plupart des régions, mais surtout en Europe, en Océanie et en Afrique, ce qui suggère une diversification récente de la part des acteurs du marché", précise l'ONUDC.

"L'Amérique du Nord, où le fentanyl a largement supplanté l'héroïne, a signalé une augmentation d'environ 10% du nombre d'opioïdes synthétiques classés parmi les NPS identifiés en 2024 par rapport à l'année précédente, tandis que ce nombre a augmenté de plus de 80% en Europe et de 150% en Océanie", ajoute-t-il.

La production de cocaïne et sa consommation, plus difficile à estimer, ont continué à augmenter fortement, indique le rapport, selon lequel les modes de consommation de cette drogue ont évolué, tandis que sa pureté s'est améliorée et que ses prix ont baissé.

"Des recherches qualitatives menées en 2024 indiquent une extension de la consommation de cocaïne à des contextes sociaux allant au-delà de la vie nocturne et son intégration dans les pratiques quotidiennes, ainsi qu'une augmentation de la consommation de 'crack' parmi les groupes socio-économiquement défavorisés et un glissement de la consommation d'héroïne vers une consommation de 'crack'", est-il écrit.

Les données relatives aux personnes suivant un traitement pour toxicomanie indiquent de manière claire une augmentation de la consommation de crack en Europe occidentale et centrale à partir de 2015, dit l'ONUDC.

(François Murphy, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)