Le trafic des jets privés repart à la hausse, malgré la crise sanitaire

« Voyager en jet privé, c'est la pire chose que l'on puisse faire pour l'environnement ». Le constat dressé par Transport & Environment est simple et cinglant. L'ONG a dévoilé jeudi 27 mai les conclusions d'une enquête sur ce type de transports, dénonçant son énorme bilan carbone. Elle note aussi que le transport des « supers riches » a bien mieux résisté à la pandémie que l'aviation civile, rapporte Franceinfo.

Alors que les compagnies aériennes classiques sont encore loin d'avoir retrouvé leur trafic d'avant crise, les vols privés ont renoué avec leurs chiffres habituels dès le mois d'août 2020. L'un des opérateurs cités par Transport & Environment a même connu en juillet 2020 une hausse de 11,3 % des ventes. Cela alors que l'impact écologique des jets privés est désastreux.

50 fois plus polluant que le train

À titre de comparaison, même si les vols privés ne représentent que 10 % des décollages depuis la France, leur bilan carbone à l'année est comparable à celui de 180 000 voitures thermiques. De même, les 1 000 vols effectués chaque année entre Paris et Nice polluent autant que 40 000 familles faisant le même trajet avec une voiture thermique neuve, selon l'ONG.

Covid : un an d'enfer pour le transport aérien

Les jets privés sont donc 50 fois plus polluants que les trains et 5 à 14 fois plus polluants que les avions classiques, alors qu'ils

... Lire la suite sur LePoint.fr