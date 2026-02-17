 Aller au contenu principal
Le Texas poursuit TP Link en invoquant l'accès du gouvernement chinois à ses appareils
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Texas a poursuivi TP Link Systems pour avoir commercialisé de manière trompeuse ses dispositifs de mise en réseau et avoir permis à Pékin d'accéder aux dispositifs des consommateurs américains, a déclaré mardi le procureur général de l'État.

"En dépit de ses revendications en matière de confidentialité et de sécurité, les produits de TP Link ont été utilisés par les entités de piratage parrainées par l'État de (Chine) pour lancer de nombreuses cyber-attaques contre les États-Unis", a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué de presse annonçant l'action en justice, qui fait suite à une enquête lancée en octobre.

TP Link Systems, un fabricant californien de routeurs issu d'une entreprise chinoise, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

