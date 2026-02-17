Le Texas poursuit TP Link en invoquant l'accès du gouvernement chinois à ses appareils

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Texas a poursuivi TP Link Systems pour avoir commercialisé de manière trompeuse ses dispositifs de mise en réseau et avoir permis à Pékin d'accéder aux dispositifs des consommateurs américains, a déclaré mardi le procureur général de l'État.

"En dépit de ses revendications en matière de confidentialité et de sécurité, les produits de TP Link ont été utilisés par les entités de piratage parrainées par l'État de (Chine) pour lancer de nombreuses cyber-attaques contre les États-Unis", a déclaré le procureur général du Texas, Ken Paxton, dans un communiqué de presse annonçant l'action en justice, qui fait suite à une enquête lancée en octobre.

TP Link Systems, un fabricant californien de routeurs issu d'une entreprise chinoise, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.