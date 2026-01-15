Le taux du Livret A va de nouveau baisser au 1er février

Les épargnants vont connaître jeudi le nouveau taux du Livret A, applicable au 1er février, qui risque de baisser à nouveau, en raison du ralentissement de l'inflation ( AFP / Denis CHARLET )

Le taux du Livret A va connaître sa troisième baisse en à peine un an: le ministre de de l'Economie Roland Lescure l'a fixé jeudi à 1,5% à compter du mois prochain, conséquence logique du ralentissement de l'inflation.

"Le Livret A est un support d'épargne privilégié pour les Français. Avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé", a déclaré jeudi M. Lescure, cité dans un communiqué.

Aujourd'hui à 1,7%, le rendement de ce produit d'épargne très populaire - 57 millions de Français détiennent un Livret A - est calculé chaque semestre par la Banque de France et son gouverneur, François Villeroy de Galhau, qui le transmet pour validation à Bercy.

Il tient compte d'une part d'un taux dépendant de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et d'autre part de l'inflation, mesurée à 0,8% en décembre par l'Insee.

C'est cette deuxième composante qui plombe aujourd'hui le taux du Livret A car la hausse des prix a considérablement ralenti en France, au bénéfice du pouvoir d'achat des Français.

"Nous avons appliqué la formule en l'arrondissant à la hausse", a précisé M. Lescure lors d'un échange avec la presse.

Le gouverneur de la Banque de France et le ministre de l'Economie disposent en effet d'un pouvoir de dérogation au strict calcul de la formule. Sans cet arrondi, le taux du Livret A serait tombé encore plus bas, à 1,4%.

- "Bouclier de sécurité" -

Ce coup de pouce est une maigre consolation pour les épargnants, qui ont vu le taux du Livret A, aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), divisé par deux en à peine un an.

Il avait commencé 2025 à 3%, avant d'être ramené à 2,4% puis à 1,7% au cours de l'année. Il faut remonter à juillet 2022 pour retrouver un taux inférieur.

"La baisse du taux du Livret A est une mauvaise nouvelle pour les épargnants", a résumé dans une note le directeur du think tank Cercle de l'Epargne Philippe Crevel.

La baisse du rendement du Livret A, même légèrement amortie, permettra parallèlement aux acteurs du logement social, dont les conditions d'emprunt sont indexées sur son taux, de se financer moins cher.

C'est également une aubaine pour les banques, qui rémunèrent une partie de l'épargne réglementée et commercialisent des produits concurrents plus lucratifs pour elles.

Les assureurs se réjouissent aussi de voir leurs assurances vie, qui ont fait le plein ces derniers mois, encore plus compétitives face au Livret A.

Le Livret A "est un bouclier de sécurité, une formidable protection de l’épargne populaire, qui n'a pas d’équivalent: le capital est 100% garanti par l'État, 100% défiscalisé, 100% disponible", a commenté jeudi Daniel Baal, patron du Crédit Mutuel et président de la fédération française des banques (FBF), sur le réseau social professionnel Linkedin.

"Malgré la baisse annoncée, le livret A reste un produit indispensable et très rentable pour les ménages", a-t-il souligné, "avec un taux très nettement supérieur à tout ce qui peut se pratiquer pour de l'épargne immédiatement disponible".

- Objectif LEP -

La Banque de France et Bercy ont par ailleurs mis l'accent sur le Livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux épargnants modestes, qui bénéficie d'un geste en sa faveur encore plus important que le Livret A.

"J'ai tenu à conserver un avantage marqué pour les plus modestes", a souligné le ministre de l'Economie, en fixant le nouveau taux du LEP à 2,5% le 1er février, contre 2,7% aujourd'hui.

Sans dérogation, les règles en vigueur auraient conduit à un rendement plus faible.

M. Villeroy de Galhau avait souligné mercredi lors d'une audition par les sénateurs de la commission des Finances que le LEP était "le vrai produit, le plus avantageux, d'épargne populaire".

Peu mis en avant par les agences et les sites internet des banques qui le commercialisent, ce produit peine à trouver son public. Les quelque 12 millions de LEP ouverts restent loin des 31 millions de personnes éligibles.

"J'engage les Français qui sont éligibles, qui sont en dessous des conditions de revenus qui permettent d'y avoir accès (...), à se rapprocher de leur banque pour ouvrir ce type de livret", a insisté M. Lescure.