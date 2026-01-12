Le taux du Livret A sabré de moitié en moins d'un an? Nouvelle baisse en vue pour le placement préféré des Français

Cette très probable évolution à la baisse suit l'accalmie constatée en matière d'inflation dans le pays.

( AFP / DENIS CHARLET )

Le taux du Livret A sera-t-il divisé par deux en à peine un an? Détenu par 57 millions de Français, le célèbre placement devrait en tout cas voir son taux baisser de nouveau cette semaine dans la foulée du ralentissement de l'inflation, sauf cadeau surprise aux épargnants par la Banque de France et Bercy. Aujourd'hui à 1,7%, le rendement du produit d'épargne sera recalculé jeudi 12 janvier par la Banque de France.

La banque centrale aura ensuite plusieurs jours pour transmettre son calcul aux services de Bercy, mais le nouveau taux a de fortes chances d'être avalisé le jour même par le ministre de l'Economie. Eric Dor, professeur à l'IESEG School of Management contacté par l'AFP, table sur un nouveau taux à 1,4%, soit plus de deux fois inférieur aux 3% encore en vigueur il y a un an, en janvier 2025. C'est ce qu'indique en l'état la formule légale de calcul, qui prendra en compte, d'une part, un taux dépendant de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) et, d'autre part, l'inflation hors tabac du deuxième semestre 2025. Cette deuxième composante plombe le taux du Livret A, car la hausse des prix s'est considérablement ralentie en France, au bénéfice du pouvoir d'achat des Français.

Coup de pouce ?

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a cependant la possibilité de déroger au calcul de la formule s'il le juge nécessaire. Ce pouvoir, exercé de concert avec le locataire de Bercy, a d'ailleurs été mis en œuvre entre août 2023 et janvier 2025, avec à la clé un taux du Livret A inférieur à ce qu'il aurait dû être si la formule avait strictement été appliquée. Un geste, cette fois-ci en faveur des épargnants, sera-t-il décidé pour amortir la baisse du taux?

Rien n'est moins sûr tant le niveau élevé d'épargne des Français, vu comme un frein à la consommation et à la croissance économique du pays, est régulièrement critiqué. Interrogé sur le sujet, François Villeroy de Galhau a simplement affirmé, samedi sur France Inter , que, quoi qu'il soit décidé jeudi, le taux du livret A "restera significativement supérieur à l'inflation", actuellement à 0,8%.

Le livret A aurait pourtant besoin d'un "coup de pouce" pour retrouver les faveurs des épargnants. Ces derniers ont en effet eu tendance à le bouder ces derniers mois, au profit de leurs contrats d'assurance vie. Les taux de ces derniers sont, eux, globalement stables ou orientés à la hausse en ce début d'année 2026.

Pas tous perdants

La baisse probable du rendement du Livret A permettra toutefois aux acteurs du logement social, dont les conditions d'emprunt sont indexées sur son taux, de se financer moins cher. C'est aussi une aubaine pour les banques, qui rémunèrent une partie de l'épargne réglementée et commercialisent des produits concurrents plus lucratifs pour elles. Les assureurs se réjouiront aussi de voir leurs assurances vie encore plus compétitives face au Livret A.

La Banque de France et Bercy tenteront par ailleurs sûrement de mettre l'accent sur le Livret d'épargne populaire (LEP), cousin du Livret A réservé aux ménages modestes. Aujourd'hui à 2,7%, le taux du LEP pourrait bénéficier d'un soutien et ne descendre qu'à 2,4%, selon les pronostics de M. Dor, au lieu du théorique 1,9%, si la règle est strictement appliquée.

Peu mis en avant par les agences et les sites internet des banques qui le commercialisent, ce produit avantageux à plusieurs titres peine pourtant à trouver son public. Les quelque 12 millions de LEP ouverts restent loin des 31 millions de personnes éligibles, en dépit des efforts de la Banque de France. Le taux de rémunération du Livret A, aussi valable pour le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), est révisé deux fois l'an, mi-janvier pour une application au 1er février, et mi-juillet pour une application au 1er août. Il avait été ramené l'an dernier de 3% à 2,4% puis à 1,7%.