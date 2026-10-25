Le suspect de l'attaque dans les Yvelines placé en observation psychiatrique

Prise de vue dans une rue de Trappes, une banlieue proche de Paris
Le suspect de l'attaque commise vendredi dans les Yvelines, qui a fait un mort et cinq blessés graves, dont une fillette de 12 ans, a été placé en observation psychiatrique, le temps d'apprécier si son état de santé est compatible avec la poursuite des auditions, a annoncé dimanche le parquet national antiterroriste (PNAT).
Ce placement en observation psychiatrique peut durer 48 heures et la garde à vue du suspect est suspendue durant cette période, a précisé le PNAT.
Une analyse toxicologique a en outre permis de révéler la présence de cannabis et de cocaïne dans le sang de cet homme, a ajouté le PNAT.
Les gardes à vue des membres de son entourage familial et amical se poursuivent.
A la suite de cette attaque contre des passants commise à l'aide d'une arme automatique, le PNAT a ouvert une enquête du chef de "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".
Le président de la République Emmanuel Macron a qualifié cette attaque d'"attentat terroriste" à "caractère raciste avéré".
(Rédigé par Bertrand Boucey)
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