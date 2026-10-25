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Le suspect de l'attaque dans les Yvelines placé en observation psychiatrique
information fournie par Reuters 25/10/2026 à 10:53

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Prise de vue dans une rue de Trappes, une banlieue proche de Paris

Prise de vue dans une rue de Trappes, une banlieue proche de Paris

Le suspect ‌de l'attaque commise vendredi dans les Yvelines, ​qui a fait un mort et cinq blessés graves, dont une fillette de 12 ans, a été ​placé en observation psychiatrique, le temps d'apprécier si son état ​de santé est compatible avec ⁠la poursuite des auditions, a annoncé dimanche ‌le parquet national antiterroriste (PNAT).

Ce placement en observation psychiatrique peut durer 48 heures et la ​garde à ‌vue du suspect est suspendue durant ⁠cette période, a précisé le PNAT.

Une analyse toxicologique a en outre permis de révéler la présence ⁠de cannabis et ‌de cocaïne dans le sang de ⁠cet homme, a ajouté le PNAT.

Les gardes à ‌vue des membres de son entourage ⁠familial et amical se poursuivent.

A la suite ⁠de cette ‌attaque contre des passants commise à l'aide d'une ​arme automatique, le PNAT ‌a ouvert une enquête du chef de "tentatives d'assassinats en relation avec ​une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison ⁠de l’appartenance vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée".

Le président de la République Emmanuel Macron a qualifié cette attaque d'"attentat terroriste" à "caractère raciste avéré".

(Rédigé ​par Bertrand Boucey)

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7 commentaires

  • 16:56

    c est chaud quand même. il avait été jusqu'à piégé son appart.. franchement tout est prémédité...il l'a pas acheté a carrefour son arme..... peu importe qui commet ce genre d'atrocité il faut en finir en Françe et ailleurs avec cette possibilité de plaider la folie...c'est indécent.

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