Le statut de puissance nucléaire de la Corée du Nord est "irréversible", dit Kim Jong-un

par Kyu-seok Shim

Kim Jong-un a déclaré que la Corée du Nord allait renforcer de manière permanente ses capacités nucléaires, décrites comme irréversibles par le dirigeant nord-coréen, qui considère par ailleurs la Corée du Sud comme le pays lui étant le plus hostile, a rapporté mardi l'agence de presse officielle KCNA.

S'exprimant lors d'un discours au Parlement, Kim Jong-un a souligné que le statut de Pyongyang comme puissance nucléaire était "irréversible", ajoutant que renforcer une "dissuasion nucléaire défensive" était essentiel à la sécurité nationale, à la stabilité régionale et au développement économique.

Il a exclu l'idée qu'une dénucléarisation puisse être négociée en échange d'avantages économiques ou de garanties sécuritaires, déclarant que la Corée du Nord avait déjà démontré que conserver ses capacités nucléaires tout en poursuivant son développement était le choix stratégique approprié.

"La réalité du monde actuel, où la dignité et les droits d'Etats souverains sont violés sans merci par des forces unilatérales et la violence, nous enseigne clairement ce qu'est la véritable garantie de l'existence d'un Etat et de la paix", a déclaré lundi le dirigeant nord-coréen devant l'Assemblée populaire du peuple, selon les propos rapportés par la KCNA.

Des analystes sud-coréens ont dit voir dans ces commentaires une critique implicite de l'intervention militaire menée par les Etats-Unis en Iran.

Kim Jong-un a de nouveau accusé lundi les Etats-Unis et ses alliés de déstabiliser la région en déployant des actifs stratégiques près de la péninsule coréenne. Il a ajouté toutefois que Pyongyang ne se considérait plus comme menacé et disposait de la capacité à agir si nécessaire.

La Corée du Sud a été "reconnue comme l'Etat le plus hostile", a dit le dirigeant, prévenant Séoul que toute tentative de nuire à la souveraineté nord-coréenne donnerait lieu à une réponse "impitoyable, sans hésitation ni retenue".

Ces commentaires illustrent le virage "dur" opéré par Kim Jong-un à l'égard de la Corée du Sud, tournant davantage le dos à des décennies de politiques destinées à pacifier les relations entre les deux voisins.

(Kyu-seok Shim; version française Jean Terzian)