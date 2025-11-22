Le sommet du G20 en Afrique du Sud adopte une déclaration malgré le boycott américain

Washington accuse Pretoria de persécuter la minorité blanche

Le projet de déclaration approuvé sans la participation US

Le climat, sujet de controverse lors des discussions

par Tim Cocks et Nqobile Dludla

Les dirigeants du G20 ont adopté samedi en Afrique du Sud une déclaration sur la crise climatique et d'autres défis dans le monde malgré le boycott des Etats-Unis qui ont refusé de participer à ce sommet, dénonçant une décision "honteuse".

La déclaration qui reprend des éléments de langage auxquels Washington est opposé "ne peut être renégociée", a déclaré à la presse le porte-parole du président sud-africain Cyril Ramaphosa.

"Nous avons travaillé toute l'année à cette adoption et la semaine dernière a été particulièrement intense", a-t-il dit, faisant référence aux tensions entre Pretoria et l'administration du président Donald Trump au sujet de cet événement.

Peu avant cette annonce, Cyril Ramaphosa avait indiqué dans son discours d'ouverture du sommet du G20 à Johannesburg, le premier organisé sur le continent africain, qu'un "consensus écrasant" s'était dégagé parmi les participants en faveur de l'adoption d'une déclaration.

Quatre sources au fait du dossier avaient rapporté à Reuters que les émissaires du G20 avaient rédigé vendredi un projet de déclaration des dirigeants sans la participation des Etats-Unis.

La déclaration du G20 souligne la gravité du changement climatique et la nécessité de mieux s'y adapter, saluant les objectifs ambitieux visant à stimuler les énergies renouvelables, tout en notant le niveau exorbitant du service de la dette supporté par les pays pauvres.

Donald Trump a déclaré que les représentants des Etats-Unis ne participeraient pas au sommet du G20 en raison d'allégations, largement infondées, selon lesquelles le gouvernement sud-africain persécute la minorité blanche.

Le président américain a également rejeté le programme sud-africain, qui vise à promouvoir la solidarité et à aider les pays en développement à s'adapter aux catastrophes climatiques, à passer à des énergies propres et à réduire le coût excessif de leur dette.

Lors des discussions, les Etats-Unis se sont opposés à toute mention du climat ou des énergies renouvelables dans la déclaration.

Le président sud-africain doit céder la présidence du G20 aux Etats-Unis à la fin du sommet. Il a déclaré qu'il la céderait symboliquement à "une chaise vide", Pretoria ayant rejeté la proposition de Washington d'envoyer le chargé d'affaires américain pour la passation du G20.

(Reportage Tim Cocks, Nqobile Dludla, Anathi Madubela, Alexander Winning, Nellie Peyton, Sfundo Parakozov et Sisipho Skweyiya; version française Claude Chendjou)