Le sénateur américain Tillis se dit prêt à faire avancer la procédure de confirmation de Warsh au poste de président de la Fed

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* Tillis déclare à NBC qu'il autorisera la poursuite de la procédure de confirmation de Warsh

* La décision de Tillis ouvre la voie à la confirmation de Warsh avant la fin du mandat de Powell, le 15 mai

* Le ministère de la Justice a abandonné vendredi l'enquête pénale visant le président Jerome Powell

(Ajout des citations de Tillis tirées de l'interview et du message sur X, paragraphes 8 à 10)

Le sénateur républicain Thom Tillis a déclaré dimanche qu'il autoriserait la confirmation par le Sénat de la nomination de Kevin Warsh à la présidence de la Réserve fédérale, après que le ministère de la Justice a abandonné vendredi une enquête sur le président de la Fed, Jerome Powell, que Tillis considérait comme une menace pour l'indépendance politique de la banque centrale.

Tillis avait promis de bloquer la confirmation de tout candidat à la Fed tant que l'enquête resterait ouverte.

« Je suis prêt à aller de l'avant avec la confirmation de Warsh », a déclaré Tillis, qui représente la Caroline du Nord, dans l'émission « Meet the Press » de NBC. « Je pense qu'il fera un excellent président de la Fed. »

Cette décision met fin à des mois d'incertitude pour Warsh et ouvre la voie à sa confirmation par le Sénat d'ici le 15 mai, date à laquelle le mandat de Powell prendra fin.

Powell avait révélé en janvier que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête pénale sur sa gestion d’un projet de rénovation de 2,5 milliards de dollars portant sur deux bâtiments de la Fed à Washington. Dans une vidéo sans détours diffusée dimanche soir, Powell a qualifié cette enquête d’intimidation et l’a présentée comme faisant partie des tentatives de l’administration Trump pour faire pression sur la Fed afin qu’elle baisse les taux d’intérêt.

En mars, un juge fédéral a bloqué les assignations à comparaître du ministère de la Justice, estimant qu'elles avaient été émises dans le but inapproprié de pousser Powell à baisser les taux ou à démissionner. La procureure fédérale Jeanine Pirro a déclaré qu'elle ferait appel et, la semaine dernière encore, elle a signalé publiquement qu'elle poursuivrait l'enquête.

Vendredi, cependant, elle a déclaré sur X qu'elle mettait fin à l'enquête et qu'elle demanderait à l'inspecteur général de la Fed, qui mène depuis des mois sa propre enquête sur les rénovations, de prendre le relais.

Tillis a déclaré avoir reçu l'assurance du ministère de la Justice que l'affaire était « entièrement et définitivement réglée » et que l'appel ne servirait pas à rouvrir l'enquête.

Il a ajouté dans un message publié sur X à la suite de l'interview que l'enquête de l'inspecteur général était « appropriée ».

« Je suis convaincu qu’elle sera menée de manière approfondie et professionnelle », a-t-il déclaré.

Les objections de Tillis n'ont jamais porté sur Warsh lui-même, dont il a décrit les références comme « irréprochables » lors de son audition de confirmation mardi.

CONFIRMATION ATTENDUE AVEC LE SOUTIEN DE TILLIS

Warsh, gouverneur de la Fed de 2006 à 2011, a promis de revoir l'approche de la Fed en matière de politique monétaire et de coopérer plus étroitement sur les questions non monétaires avec le Trésor et d'autres branches du gouvernement.

Il a déclaré aux législateurs lors de son audition que Trump n'avait pas cherché à lui faire promettre de baisser les taux d'intérêt, bien qu'il ait également indiqué ne pas s'inquiéter du fait que les droits de douane contribuent à l'inflation, et suggéré que les responsables de la Fed utilisaient peut-être des mesures de l'inflation qui surestiment les pressions sur les prix.

Grâce au soutien de Tillis, les républicains de la commission bancaire du Sénat disposent désormais de la majorité nécessaire pour l'emporter face à l'opposition unifiée des démocrates et faire passer la nomination de Warsh devant le Sénat plénier, où les républicains devraient la confirmer.

À environ trois semaines de la fin du mandat de Powell, période durant laquelle le Sénat doit être en vacances, le calendrier est serré. Le Sénat n’a confirmé qu’une seule fois auparavant un candidat à la Fed en moins de trois semaines.

Powell a déclaré qu'il assurerait l'intérim à la présidence si Warsh n'était pas confirmé avant le 15 mai.

Une fois Warsh installé à la présidence de la Fed, Powell pourrait rester gouverneur pour un mandat d'un an et demi.

« Je n'ai pas l'intention de quitter le Conseil avant que l'enquête ne soit bel et bien terminée, dans la transparence et de manière définitive », a déclaré Powell le mois dernier.

Pirro a déclaré vendredi qu’elle pourrait reprendre son enquête en fonction des conclusions de l’inspecteur général. Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren (Massachusetts) et Dick Durbin (Illinois) ont qualifié vendredi cette déclaration de menace de « futures enquêtes sans fondement » visant Powell ou tout autre gouverneur de la Fed.