information fournie par Boursorama avec AFP • 04/09/2025 à 15:15

Le secteur privé a créé 54.000 emplois en août aux Etats-Unis, nettement moins qu'attendu

Les créations d'emploi ont nettement ralenti dans le secteur privé aux Etats-Unis en août, selon une enquête publiée jeudi à la veille de la publication des chiffres officiels sur le marché du travail américain.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )

Le mois dernier, 54.000 emplois ont été créés dans le secteur privé, contre 106.000 en juillet, selon l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab.

Les marchés s'attendaient à environ 75.000 créations d'emploi, selon le consensus publié par MarketWatch.

"L'année a démarré avec une forte croissance de l'emploi, mais cette dynamique a été freinée par l'incertitude", observe Nela Richardson, l'économiste responsable de l'enquête, citée dans le communiqué.

Selon elle, "plusieurs facteurs peuvent expliquer le ralentissement des embauches, notamment des pénuries de main-d'œuvre, la frilosité des consommateurs ou les bouleversements liés à l'IA" (intelligence artificielle).

La publication sur l'emploi privé est considérée comme un baromètre plus ou moins fiable des chiffres officiels, qui seront publiés vendredi.

Ces données seront scrutées de près, le rapport précédent ayant brossé un tableau négatif et mis en colère le président Donald Trump, qui a limogé la responsable du service statistiques.

Selon le rapport ADP, la plupart des créations d'emploi sont restées concentrées dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie en cette période estivale (50.000).

A l'inverse, des emplois ont été détruits dans les secteurs de la logistique et de l'industrie, chahutés par l'offensive protectionniste du président Donald Trump qui a significativement relevé les droits de douane.