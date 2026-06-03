Le secrétaire général de l'Otan est arrivé à Kyiv - chemins de fer ukrainiens

Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte est arrivé mercredi à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont annoncé les chemins de fer ukrainiens.

Il était prévu que Mark Rutte visite le pays début juin mais le jour exact n'était pas connu.

"Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte dans la gare centrale de Kyiv", précise Ukrzaliznytsia dans un message publié sur la messagerie Telegram, accompagné de photos de l'arrivée.

La visite de Mark Rutte intervient à un moment où la Russie, qui a envahi l'Ukraine en février 2022, intensifie depuis quelques semaines ses frappes sur le pays, notamment sur Kyiv et sa région.

(Version française Benoit Van Overstraeten; édité par Zhifan Liu)