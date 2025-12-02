Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, s'attend à une faible croissance inflationniste l'année prochaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'économie des États-Unis connaîtra une faible croissance inflationniste l'année prochaine, a déclaré mardi le secrétaire au Trésor, Scott Bessent.

"L'inflation, tirée par les prix de l'énergie, sera faible l'année prochaine", a déclaré Scott Bessent lors d'une réunion du cabinet à la Maison Blanche.