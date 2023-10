Le retour des punaises de lit prend la dimension d'une affaire d'État : comment s'en débarrasser ?

La panique gagne les Français et le gouvernement veut rassurer. Il n'existe aucun moyen d'empêcher leur venue et le recours à des professionnels est souvent nécessaire.

Un matelas abandonné sur un trottoir à Marseille, le 3 octobre. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Des classes vides, des usagers qui ne s’assoient plus dans les transports en commun, des meubles potentiellement infestés déposés dans les rues... La France est balayée par une vague de panique collective face aux punaises de lit. Tout le monde redoute d'en voir une : rampant sur un siège de train, tapie dans un fauteuil de cinéma... Les signalements de ces insectes suceurs de sang se multiplient, sans lien avec l'ampleur du phénomène, selon les autorités, mais décuplés par le côté viral des réseaux sociaux.

Cinq établissements scolaires ont été fermés à cause de ces insectes et plusieurs autres ont été concernés sans fermeture complète. Résultat, au lycée Elisa-Lemonnier, dans le 12e arrondissement de Paris, où 14 classes ont été infectées, les professeurs ont fait valoir leur droit de retrait et, sur les 1.200 élèves, "à peine quelques dizaines" s'étaient présentés devant l'établissement vendredi matin.

Réunion à Matignon

Le grand retour des nuisibles a pris des dimensions d'affaire d’État, à quelques mois des Jeux olympiques de Paris. Le gouvernement, qui veut rassurer y compris à l'étranger, assure prendre le problème à bras-le-corps. Une réunion interministérielle se tenait vendredi à Matignon sur le sujet.

Peut-on en venir à bout chez soi ? Pour éliminer les punaises de lit, un nettoyage minutieux du lieu infesté s'avère indispensable et le recours à un service antiparasitaire spécialisé se révèle souvent nécessaire. "Aucune méthode ne peut être efficace à elle seule pour éliminer les punaises de lit d'un habitat infesté", indiquait l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans un rapport sur le sujet publié en juillet.

Piqûres, déjections, traces de sang

Avant toute chose, il convient d'éviter une infestation par des mesures de prévention : inspecter les lits de chambres d'hôtel lorsqu'on voyage, être vigilant avant de rapporter des meubles et des matelas usagés chez soi... Si on pense en avoir à son domicile, il est recommandé d'identifier formellement l'insecte et sa répartition dans le logement, pour adapter le traitement à réaliser.

Il est difficile de repérer les punaises de lit, car elles peuvent s'insinuer dans les moindres espaces. Cependant, une infestation se constate par la présence de piqûres visibles sur la peau, souvent en rang d'oignon ou groupées, la présence de déjections des insectes, ou encore la présence de grandes et longues traces de sang sur les draps, dues à l'écrasement des punaises pendant la nuit par la personne infectée. Une fois l'identification faite, il faut agir vite car plus l'infestation est importante, plus les punaises de lit se déplacent vite dans les autres pièces et dans d'autres logements.

Recommandations

Passer l'embout de l'aspirateur sur le matelas, laver à la machine tous les vêtements à plus de 60°C, les sécher au sèche-linge et les conserver dans des sacs plastiques scellés, mettre des objets au congélateur pendant 72 heures, obturer les fentes entre les plinthes... Voici quelques-unes des recommandations des autorités sanitaires en cas d'infestation.

En cas d'échec, il faut faire appel à des professionnels de la lutte antiparasitaire agréés. Ils mettent alors en œuvre une lutte dite directe (démontage et nettoyage du mobilier, du linge, et de la literie), afin de supprimer tout stade de développement de l'insecte. Cette démarche peut être couplée à une lutte indirecte (application d'un insecticide ciblant les insectes rampants en des points stratégiques : pieds du lit, plinthes, niches et fissures du mur, pourtour des fenêtres, seuils des portes, matelas). Seuls ces professionnels sont à même d'utiliser des produits chimiques dont l'efficacité et les risques ont été évalués dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché.