Le "retour" de Taïwan à la Chine est la clé de l'ordre mondial d'après-guerre, dit Xi à Trump

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi au président américain Donald Trump lors d'un appel téléphonique que le "retour de Taïwan à la Chine" était un élément clé de l'ordre international d'après-guerre, rapporte l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

"La Chine et les États-Unis ont autrefois combattu côte à côte contre le fascisme et le militarisme, et devraient maintenant travailler ensemble pour sauvegarder les résultats de la Seconde Guerre mondiale", a souligné Xi Jinping, cité par Chine nouvelle.

Un responsable de la Maison blanche a confirmé que Donald Trump et Xi Jinping s'étaient entretenus par téléphone, mais n'a donné aucun détail.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'a pas exclu le recours à la force pour en prendre le contrôle. Le gouvernement de l'île rejette les revendications de Pékin et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Les deux dirigeants ont également discuté de la guerre en Ukraine, a rapporté Chine nouvelle. Xi Jinping a réaffirmé que la Chine soutenait tous les efforts en faveur de la paix, tout en appelant les parties à réduire leurs divergences.

(Rédigé par Xiuhao Chen et Ryan Woo ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)