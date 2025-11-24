 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le "retour" de Taïwan à la Chine est la clé de l'ordre mondial d'après-guerre, dit Xi à Trump
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 16:52

Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi au président américain Donald Trump lors d'un appel téléphonique que le "retour de Taïwan à la Chine" était un élément clé de l'ordre international d'après-guerre, rapporte l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

"La Chine et les États-Unis ont autrefois combattu côte à côte contre le fascisme et le militarisme, et devraient maintenant travailler ensemble pour sauvegarder les résultats de la Seconde Guerre mondiale", a souligné Xi Jinping, cité par Chine nouvelle.

Un responsable de la Maison blanche a confirmé que Donald Trump et Xi Jinping s'étaient entretenus par téléphone, mais n'a donné aucun détail.

La Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et n'a pas exclu le recours à la force pour en prendre le contrôle. Le gouvernement de l'île rejette les revendications de Pékin et affirme que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir.

Les deux dirigeants ont également discuté de la guerre en Ukraine, a rapporté Chine nouvelle. Xi Jinping a réaffirmé que la Chine soutenait tous les efforts en faveur de la paix, tout en appelant les parties à réduire leurs divergences.

(Rédigé par Xiuhao Chen et Ryan Woo ; version française Etienne Breban ; édité par Sophie Louet)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank