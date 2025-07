Le Real Madrid a deux défenseurs français dans le viseur

La relève de Raphaël Varane ?

Le Real Madrid est à la recherche d’un nouveau défenseur central et aurait jeté son dévolu sur deux Français : Ibrahima Konaté et William Saliba , selon les informations de Marca . Entre les différentes blessures et les performances peu convaincantes d’Antonio Rüdiger et de Raúl Asencio cette saison, la Casa Blanca souhaite renforcer son secteur défensif dès cet été avec l’arrivée d’un taulier qui pourrait compléter le tandem avec Dean Huijsen, arrivé en ce début de mercato. L’un des dossiers serait néanmoins plus abordable que l’autre, explique le quotidien espagnol.…

ARM pour SOFOOT.com