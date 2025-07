Le PSG prend une amende pour les fumigènes et l'envahissement de terrain lors de la finale à Munich

Petite prune estivale.

En plus d’avoir donné une correction à l’Inter en finale de Ligue des champions le 31 mai dernier à Munich, le Paris Saint-Germain avait aussi impressionné l’Europe par le boxon mis par ses supporters en tribune puis sur la pelouse à l’issue de la rencontre. Un peu trop, même, au goût de l’UEFA, qui vient de sanctionner financièrement le club de la capitale pour l’utilisation de fumigènes et pour l’envahissement de terrain. Le PSG devra ainsi débourser 100 000 euros au profit de l’institution européenne , qui a même alourdi la note en ajoutant 30 000 euros pour « jet d’objet » , 8 000 euros pour « actes de vandalisme » et 10 000 euros pour avoir « diffusé un message inadapté à un événement sportif et pour avoir porté atteinte à la réputation de l’UEFA ». …

AL pour SOFOOT.com