Le PSG perd deux points et Désiré Doué

En petite forme, le PSG a concédé le match nul à Lorient (1-1). Les arrêts d'Yvon Mvogo pourraient coûter la tête du championnat au PSG, désormais sous la menace de Marseille. Une mauvaise nouvelle supplémentaire est venue obscurcir la soirée : la sortie sur blessure de Désiré Doué.

Lorient 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Silva (51 e ) // Mendes (49 e )

Ils sont pas frais, les Merlus ? Le promu Lorient a tenu le choc face au PSG mercredi au Moustoir (1-1). Le leader s’est présenté avec une équipe A’. Dans le onze de départ, Ibrahim Mbaye (17 ans), Quentin Ndjantou (18 ans), Senny Mayulu (19 ans)… et Ousmane Dembélé, titulaire pour la première fois depuis le mois d’août. Le Ballon d’or a joué une heure, ce qui ne lui était plus arrivé depuis le 30 août. En revanche, il n’a pas vraiment brillé, comme bon nombre de ses coéquipiers.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com