Le PSG à l’épreuve du Chelsea-mètre
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 19:18

Paris entame ses huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea avec quelques doutes dans sa besace. Mais son histoire récente montre que les Blues constituent traditionnellement un bon instrument pour évaluer la température du PSG.

Les inquiétudes ont été repoussées, repoussées, repoussées. Elles ont débarqué d’un coup, comme une grosse louche de purée à la cantine. Le PSG a perdu contre Monaco, splash. Il n’est pas frais, même son parfait Vitinha commet des erreurs. Il a déjà perdu quatre fois en Ligue 1. On est début mars, c’est déjà autant que les deux saisons précédentes. L’ordre national est bousculé par Lens et pour savoir s’il pourra se rasseoir à la table des ogres rejoints au printemps dernier, il devra se frotter contre Chelsea dès ce mercredi soir (21 heures). Et miroir, miroir, les Blues sont parfaits pour s’évaluer.

My million

Comme quand il rencontre le FC Barcelone, affronté douze fois depuis l’arrivée de QSI, en juin 2011, Paris peut mesurer sa forme en se comparant à Londres. Sur sa route de nouveau riche, le PSG a croisé Chelsea six fois en trois éditions successives de Ligue des champions. Leur affrontement démarre en 2014, quand le club français espère atteindre le dernier carré de Ligue des champions pour la première fois. En face, José Mourinho est encore au top. Le match aller est magnifique, à l’image du festival de Javier Pastore (3-1). On se dit que ça y est, le PSG fait partie du gotha en Europe. Le retour, marqué par le but final du Francilien d’en face Demba Ba, donne direct du plomb dans l’aile à cette quête. Il écrira plutôt une nouvelle légende porte d’Auteuil, celle du plafond de verre des quarts de finale.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Sport
