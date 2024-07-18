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Le projet Gemini de Quinbrook et Primergy atteint le stade de l'exploitation commerciale au Nevada
information fournie par Reuters 18/07/2024 à 21:05

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

PRIMERGY SOLAR:

* PRIMERGY SOLAR ET QUINBROOK INFRASTRUCTURE PARTNERS ONT ANNONCÉ AUJOURD'HUI QUE LE PROJET GEMINI SOLAR+ STORAGE ("GEMINI") DANS LE COMTÉ DE CLARK, NEVADA, EST DÉSORMAIS PLEINEMENT OPÉRATIONNEL

* GEMINI EST LE PLUS GRAND PROJET COLOCALISÉ DE SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE SOLAIRE ET DE BATTERIE (BESS) AUX ÉTATS-UNIS, FOURNISSANT UNE ÉNERGIE PROPRE ET ABORDABLE AUX COMMUNAUTÉS DE LAS VEGAS ET D'AILLEURS

* LES 1,8 MILLION DE PANNEAUX SOLAIRES DE GEMINI PEUVENT PRODUIRE JUSQU'À 690 MÉGAWATTS, SOIT ENVIRON 10 % DE LA DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ DE POINTE DU NEVADA

* LES PANNEAUX SOLAIRES SONT ASSOCIÉS À 380 MW DE BATTERIES DE STOCKAGE DE 4 HEURES POUR FOURNIR AUX HABITANTS DU NEVADA 1 400 MWH D'ÉLECTRICITÉ PROPRE ET FIABLE APRÈS LE COUCHER DU SOLEIL

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