Le programme de la REF 2021 du Medef

L'organisation patronale tient sa traditionnelle Rencontre des entrepreneurs de France (REF) les mercredi 25 (après-midi) et jeudi 26 août à l'hippodrome de Longchamp. « A l'air libre » s'intitule cette année l'événement qui revêt évidemment une dimension particulière dans un monde où nos libertés - crise sanitaire oblige - ont été rognées, écornées, rythmées par des attestations et des injonctions. Où sont nos libertés ? De penser ? De commercer ? De créer ? Ces deux jours seront l'occasion d'en débattre avec plusieurs temps forts dont une intervention de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance. Voici le programme détaillé de l'événement dont Boursorama est partenaire.

Mercredi 25 août

14h-14h30 : séquence d'ouverture avec Geoffroy Roux de Bézieux (président du Medef)

Suivi d'une conférence spéciale avec Bruno le Maire (ministre de l'Economie, des Finance et de la Relance) et Bertille Bayart (journaliste au Figaro)

15h05-16h : L'éthique du business : les entreprises responsables, concilier balance commerciale et droits de l'Homme

Défense des droits de l'homme et des libertés : quelles responsabilités des entreprises, de leurs salariés, des consommateurs, des sous-traitants ?

Avec : Agnès Callamard (secrétaire générale d'Amnesty International), Cyril Chabanier (président de la Confédération française des travailleurs chrétiens), Patrick Pouyanné (président-directeur général de TotalEnergies), Eva Sadoun (fondatrice de LITA.co et Rift), Hubert Védrine (ancien ministre des Affaires étrangères).

Suivi d'une conférence spéciale avec Eric Dupond-Moretti (garde des Sceaux et ministre de la Justice) et Christophe Jakubyszyn (journaliste économique et politique BFMTV et RMC).

16h20-17h15 : La liberté en toute sécurité

Se protéger face au terrorisme, à l'insécurité, aux menaces intérieures et extérieures, la longue marche des libertés s'achève-t-elle devant le risque et la volonté de se protéger coûte que coûte ?

Avec : Thierry Derez (président-directeur général de Covea), Jérôme Gavaudan (avocat, président du Conseil national des barreaux), Linda Kebbab (syndicaliste policière, vice-présidente d'Initiative Sécurité Intérieure), David Lisnard (maire de Cannes), Georges Malbrunot (journaliste au Figaro), Maddy Scheurer (porte-parole de la Gendarmerie nationale).

17h15-18h10 : Vivre libre ou mourir : est-on condamné à choisir son sacrifice ?

La crise de la Covid-19 a engendré un grand enfermement. Confinements, restrictions, interdits, fermetures, échanges interdits...si la santé n'a pas de prix, elle a des coûts humains, moraux, sociaux et elle a accentué un clivage générationnel. Comment concilier l'inconciliable ?

Avec : Elisabeth Borne (ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion), Bertrand Burgalat (artiste, producteur, président du Syndicat national de l'édition phonographique), Anne Claude Crémieux (infectiologue), Jean-François Delfraissy (président du Conseil scientifique), Olivier Ginon (président de GL Event), Laurent Mignon (président du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne).

18h10-18h40 : Peut-on être libre et (ir)responsable ?

A-t-on le droit de ne pas être vaccinés ? Face à la pandémie, est-on libre de son consentement ? Tous vaccinés sera-t-il le nouveau mot d'ordre pour permettre de retrouver une vie moins contrainte ? Le pass sanitaire est-il un passeport pour la liberté ou le symbole d'une société illibérale ?

Avec : André Bercoff (éditorialiste), Mathias Wargon (chef de service urgences-SMUR du centre hospitalier de Saint-Denis).

18h40-19h45 : Libre ou vert ?

Le changement climatique serait-il devenu l'ennemi de la liberté ? Travel ban, viande bashing, fin de la voiture, assigné à manger local, malthusianisme, etc. Est-on condamné à restreindre nos libertés pour préserver la planète ?

Avec : Bernard Accoyer (ancien président de l'Assemblée nationale, président de patrimoine, nucléaire et climat), Carole Delga (présidente des Régions de France, présidente de la région Occitanie), Pierre Hurmic (maire de Bordeaux), Lydie Lescarmontier (glaciologue), Catherine MacGregor (directrice générale d'ENGIE), Patrick Martin (président délégué du Mouvement des entreprises de France), Barbara Pompili (ministre de la Transition écologique).

Jeudi 26 août

09h00-09h45 : La woke culture va-t-elle envahir les entreprises ?

Après avoir été popularisée par les réseaux sociaux, la woke (ou la cancel) culture se répand un peu partout au risque de remettre en cause la liberté d'expression. Et en particulier dans les entreprises, où salariés, clients, fournisseurs, invoquent cette volonté de lutter contre toutes les formes d'injustice et les inégalités, les conduisant à y apporter des réponses sous peine de déchirer le tissu social, de mettre en jeu leur réputation...

Avec : Monique Canto-Sperber (philosophe), Sophie de Menthon (présidente d'Ethic), Xavier Gorce (dessinateur de presse), Frédéric Lefret (président de l'Institut du dialogue civil), Philippe Manière (président de Vae Solis Communications), Michel Wieviorka (professeur des universités, sociologue).

09h45-10h30 : La laïcité : nouvelle religion française

Objet de débats sans fin, la laïcité s'invite régulièrement dans l'actualité. Port du voile dans l'espace public, signes religieux en entreprise, loi contre les séparatismes, le respect de la laïcité suscite des prises de positions tranchées et divise les Français autant que les dérives qu'elle suscite les inquiètent ?

Avec : Nathalie Becquart (sous-secrétaire du Synode des Evêques), Bertrand Camus (directeur général de Suez), Marlène Schiappa (ministre de la Citoyenneté), Mohamed Sifaoui (journaliste, écrivain).

09h50-10h40 : Liberté d'informer vs Liberté de déformer

Médias conventionnels ou non, réseaux sociaux.... Au nom de la liberté d'informer, peut-on tout dire, tout écrire, tout publier ?

Avec : Amélie Blanckaert (CEO du Bureau 121), Christophe Deloire (secrétaire général de Reporters sans frontières), Gilles Finchelstein (politologue, directeur général de la Fondation Jean-Jaurès), Dominique Reynié (professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique).

10h30-11h20 : Prisonniers du libre-échange ou souverains pour être libres ?

Concilier souveraineté et liberté des échanges. De quoi la souveraineté est-elle le nouveau nom ? Protectionnisme ou autonomie stratégique ? Accords avec la Chine, le Royaume-Uni, Mercosur : et si le monde d'après ressemblait au monde d'avant ?

Avec : Agnès Benassy-Quéré (cheffe-économiste à la direction générale du Trésor), Nicolas Hieronimus (directeur général de L'Oréal), Olivier Marleix (député (LR) d'Eure-et-Loir), Denis Payre (entrepreneur, essayiste), Frank Riester (ministre du Commerce extérieur et de l'Attractivité), Boris Vallaud (député (PS) des Landes).

Suivi d'une conférence spéciale de Thierry Breton (commissaire européen en charge du marché intérieur).

12h00-13h00 : Roues libres

Les mobilités sens dessus dessous. La liberté de mouvement va-t-elle être remise en cause au nom de la préservation de la planète ? L'automobile, l'avion de demain seront-ils encore symbole de rêve et de liberté ?

Avec : Francis Bartholomé (président du Conseil national des professions de l'automobile), Jean-Christophe Fromantin (maire de Neuilly-sur-Seine), Thierry Mallet (président de Transdev), Léonore Moncond'huy (maire de Poitiers), Jean Todt (président de la Fédération internationale de l'automobile), Emmanuelle Wargon (ministre chargée du Logement).

12h00-13h10 : Le coût de la liberté

Quoi qu'il en coûte, interventions publiques tous azimuts, dette géante, nationalisations, contrôle des acquisitions, l'Etat a été là pour sauver l'économie. Quel sera son rôle une fois la crise passée ?

Débute à 12h00 par une conservation de Pierre Moscovici (premier président de la Cour des Comptes).

Puis d'un débat à 12h15 avec : Pascal Demurger (directeur général de la MAIF), Gaspard Koenig, essayiste (président de GénérationLibre), Agnès Pannier-Runacher (ministre chargée de l'Industrie), Natacha Valla (économiste, doyenne de l'École du management et de l'innovation de Sciences Po), Agnès Verdier-Molinié (directrice de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques).

14h30-15h20 : Femmes libérées

Partout dans le monde, elles s'élèvent pour la liberté. Contre l'oppression, l'obscurantisme, pour l'égalité des droits, le combat des femmes est encore une longue marche.

Avec : Chékéba Hachemi (présidente et fondatrice de l'association Afghanistan Libre), Rachel Khan (athlète, juriste, écrivain, actrice-auteure de « Racée »), Maxime Ruszniewski (producteur, féministe), Audrey Tcherkoff (directrice générale du Women's Forum).

15h20-16h10 : Les sentinelles de la Liberté : contre quoi se bat-on ?

L'affaire Pegasus illustre un bouleversement des anciens équilibres. L'apparition d'opérateurs technologiques de pointe, souvent issus des services publics de renseignement, commercialisant des outils intrusifs, modifient les enjeux sécuritaires d'une époque marquée par le terrorisme et le retour des tensions internationales. Comment s'en protéger, quelles ripostes mettre en œuvre ?

Avec : Arnaud Danjean (député européen), Renaud Girard (grand reporter), Gilles Kepel (professeur à Sciences Po), Guillaume Poupard (directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information), Pierre Vandier (amiral, chef d'Etat major de la Marine nationale).

16h10-17h00 : Où est le monde libre ?

L'Europe, qui incarne la paix et les libertés, serait-elle le dernier espace libre ? Entre la Chine, la Russie et les Etats-Unis, l'Union européenne porte un idéal de plus en plus fragile, de plus en plus remis en cause.

Avec : François-Xavier Bellamy (député européen), Philippe Lamberts (député européen, coprésident du groupe Les Verts), Enrico Letta (ancien président du Conseil Italien, secrétaire du parti démocrate), François Villeroy de Galhau (gouverneur de la Banque de France), Stéphanie Yon-Courtin (députée européenne), Michaela Wiegel (correspondante du Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris).

16h45-17h45 : Pour qui votent les réseaux sociaux ?

L'influence des réseaux sociaux perturbe les processus électoraux. Sont-ils en train de faire muter la démocratie ? Moins on vote, plus on s'invective par tweets interposés. Jusqu'où ?

Avec : Jean-Michel Aphatie (journaliste et éditorialiste), Arnaud Dassier (cofondateur d'Avisa Partners (producteur des campagnes web de Jacques Chirac en 2002 et de Nicolas Sarkozy en 2007)), Laetitia Krupa (journaliste politique), Pierre Vallet (directeur général de Reputation Age).

17h00-18h00 : Se dépasser pour être libre

La liberté contre l'adversité, contre la bien-pensance, contre les éléments... Trois combattants de la liberté témoignent. Bien rare, la liberté, leur liberté, a été autant un défi qu'une quête.

Avec : Philippe Croizon (sportif handisport, premier à avoir traversé la Manche à la nage, conférencier), Patrice Franceschi (écrivain, aventurier, président honoraire de la Société des Explorateurs Français), Laurence Klein (athlète, vice-championne du monde du 100 kilomètres).

Suivi d'une alerte d'Erik Orsenna : Quelle sera la liberté dans un monde de rareté croissante (exemple de l'eau) ?

18h00-19h00 : La liberté de création assassinée. Peut-on encore créer en France aujourd'hui ?

A-t-on encore la liberté de créer ? Peur du risque... comment sortir du cadre ? Le principe de précaution aura-t-il raison du principe d'innovation ?

Avec : Dounia Belghiti (fondatrice de PhDTalent), Olivier Bogillot (président de Sanofi France), Alain Griset (ministre des Petites et Moyennes Entreprises), Olivier Lombard (président-directeur général de Hopium), Stanislas Niox-Château (cofondateur de Doctolib), Guillaume Rozier (créateur de CovidTracker), Martin Stephan (directeur général délégué de Carbios), Cédric Villani (mathématicien, membre de l'Académie des sciences, homme politique).

19h00-20h00 : 2021-2024... De Tokyo à Paris

La France se prépare à devenir le plus grand terrain de sport du monde : Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques en 2024. Responsables sportifs, athlètes, jeunes talents, racontent leurs expériences, leurs doutes, leurs espoirs.

Avec : Matthieu Androdias et Hugo Boucheron (médaillés d'or en aviron aux JO de Tokyo 2021), Claude Atcher (directeur général de France 2023), Claire Bové et Laura Tarantola (médaillées d'argent en aviron aux JO de Tokyo 2021), Ethan Cormont (perchiste, espoir olympique aux JO de Paris 2024), Boris Derichebourg (président de Derichebourg Multiservices), Brigitte Henriques (présidente du Comité national olympique et sportif français), Mélina Robert-Michon (athlète, médaillée d'argent au disque aux JO de Rio 2016), Bernard Thibault (membre du conseil d'administration du Comité d'organisation des Jeux Olympiques), Teura'itera'i Tupaia (lanceur de javelot, espoir olympique aux JO de Paris 2024), Valériane Vukosavljevi? (médaillée de bronze au basket aux JO de Tokyo 2021).