Le procès-verbal de la Fed révèle des divergences et des discussions sur les hausses de taux après la pause politique de janvier

La Fed a maintenu ses taux lors de sa réunion des 27 et 28 janvier

Les décideurs ont estimé que les risques liés à l'emploi et à l'inflation avaient diminué le mois dernier

Plusieurs responsables ont estimé que les taux pourraient devoir être relevés

Les responsables politiques de la Réserve fédérale se sont accordés à la quasi-unanimité pour maintenir les taux d'intérêt lors de leur réunion du mois dernier, mais sont restés divisés sur les prochaines étapes, « plusieurs » d'entre eux étant ouverts à des hausses de taux si l'inflation reste élevée, et d'autres étant enclins à soutenir de nouvelles réductions si l'inflation recule comme ils le prévoient.

Le clivage évident dans le compte rendu de la troisième de ses dernières réunions en tant que président de la Fed, Jerome Powell, à la tête de la banque centrale américaine, souligne l'énorme défi qui attend l'ancien gouverneur de la Fed Kevin Warsh , choisi par le président Donald Trump pour lui succéder en mai, pour convaincre le groupe de décideurs politiques de soutenir les réductions de taux que Warsh et Trump jugent nécessaires.

La décision prise le mois dernier de maintenir les taux inchangés a été partagée par "presque tous" lesdécideurs de la banque centrale américaine, selon le procès-verbal de leur réunion des 27 et 28 janvier, qui a été publié mercredi.

Ils ont estimé que cette position permettrait à la banque centrale d'évaluer la situation de l'économie après les 75 points de base de réduction de l'année dernière, seuls deux ou trois d'entre eux étant favorables à une baisse des taux.

Les gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Stephen Miran ont tous deux émis des votes dissidents lors de la réunion, craignant que le marché de l'emploi ne risque de s'affaiblir.

Mais l'opinion s'est fracturée parmi les 17 autresresponsables, avec la première mention directe d'une éventuelle hausse des taux si l'inflation reste supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Elle se situe actuellement à environ un point de pourcentage au-dessus de ce niveau.

Bien qu'un ralentissement de l'inflation soit largement anticipé cette année et doive ouvrir la voie à de nouvelles baisses de taux, le procès-verbal indique que "plusieurs participants ont indiqué qu'ils auraient pu soutenir une description bilatérale des futures décisions de taux d'intérêt du comité (Federal Open Market), reflétant la possibilité que des ajustements à la hausse de la fourchette cible du taux des fonds fédéraux pourraient être appropriés si l'inflation reste à des niveaux supérieurs à l'objectif fixé"

« Certains » autres ont estimé que les taux devraient être maintenus "pendant un certain temps" en attendant de nouvelles données sur l'inflation et l'économie, un sous-ensemble de ce groupe estimant que des réductions pourraient ne pas être appropriées tant qu'il n'y a pas de preuve que "la désinflation est de nouveau sur la bonne voie"

En revanche, « plusieurs » responsables ont déclaré que leurs perspectives de base pour l'inflation et l'économie incluaient de nouvelles réductions de taux.

SUCCESSION À LA TÊTE DE LA FED

Le compte rendu présente le débat de la réunion de janvier sous un jour plus restrictif, les responsables ayant voté en faveur du maintien du taux directeur dans la fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 % et signalé qu'il pourrait y rester pendant un certain temps.

Après la publication du procès-verbal, les investisseurs ont continué à parier que la Fed maintiendrait son taux directeur actuel jusqu'à la réunion des 16 et 17 juin, qui devrait être la première réunion de Warsh, avec des baisses de taux d'un quart de point de pourcentage prévues lors de cette session et de celle de septembre.

Les prix du marché ne reflètent pas la possibilité d'une hausse des taux dans un avenir prévisible.

La réunion de juin pourrait être la première sous la direction de Warsh s'il est confirmé par le Sénat américain à temps pour prendre le relais à la fin du mandat de Powell à la tête de la banque centrale.

La prochaine réunion de la Fed est prévue pour les 17 et 18 mars, date à laquelle les décideurs politiques fourniront des projections économiques et de taux d'intérêt actualisées.

Les données publiées depuis la réunion de janvier n'ont guère contribué à résoudre le débat sur la question de savoir si la Fed doit donner la priorité à la poursuite des pressions à la baisse sur l'inflation en laissant les coûts d'emprunt au même niveau ou en soutenant la croissance de l'emploi et de l'économie par un crédit moins onéreux.

L'inflation des prix à la consommation pour janvier a été plus faible que prévu, mais la croissance de l'emploi pour le mois a dépassé les attentes et le taux de chômage a baissé, la plupart des responsables déclarant qu'ils s'attendent à ce que la croissance économique raisonnablement forte se poursuive.